L'entreprise suédoise Dustin Group est la nouvelle propriétaire du revendeur IT néerlandais Centralpoint, également actif en Belgique.

Centralpoint est l'entreprise fusionnée d'Infotheek, Centralpoint et Scholten Awater. Le fournisseur de services IT a l'ambition de devenir le principal revendeur IT B2B de notre pays. Son siège pour la Belgique se situe à Aarschot. Centralpoint est dirigée par Luuk Slaats, alors qu'Alexander Goes est le countrymanager pour la Belgique.

A présent, l'entreprise est rachetée par la suédoise Dustin Group AB, surtout active en Scandinavie et cotée au Nasdaq de Stockholm.

Dustin est depuis 2018 également active sur le marché néerlandais après le rachat de Vincere Group. En reprenant Centralpoint, la nouvelle société-mère envisage une complémentarité des services mutuels et leur extension au Benelux. Le montant versé par Dustin pour acquérir Centralpoint n'a pas été dévoilé.

