The Park Playground ouvrira le 15 décembre sa première arcade VR en dehors de l'Union européenne, plus précisément dans la ville anglaise de Leeds. Une autre verra le jour à Birmingham l'année prochaine. En outre, The Park négocie actuellement avec le Moyen-Orient et avec les Etats-Unis pour poursuivre son expansion.

A Leeds, les amateurs pourront à partir de la mi-décembre se plonger dans diverses expériences VR: The Snitch, le jeu de zombies The Hallow, ainsi que Mission Planet X. Le toute nouvelle technologie VR entièrement mobile y sera utilisée. Concrètement, cela signifie qu'il ne faudra plus emporter de sac à dos avec de l'équipement, mais uniquement des lunettes VR et un ou deux contrôleur(s).

'Nous sommes ravis que notre premier emplacement en Grande-Bretagne soit la ville de Leeds. C'est l'endroit idéal pour lancer The Park dans ce pays', affirme Peter Vindevogel, CEO de The Park Playground. Il entend aussi étendre le concept des arcades VR aux Etats-Unis et au Moyen-Orient et mène déjà les négociations nécessaires à ce propos.

The Park, une co-entreprise de Telenet et de 9.5 Magnitude Ventures, compte actuellement onze sites en Belgique et aux Pays-Bas.

