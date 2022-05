Telenet a nommé Peter Vindevogel au poste de nouveau CEO de The Park, qui regroupe les sites de Virtual Reality de l'entreprise télécom malinoise.

Vindevogel (47 ans) fut jusqu'en avril CEO de Streamz, la service de streaming lancé en 2020 par Telenet et DPG Media. Avant cela, il a acquis de l'expérience chez Telenet même, où il fut responsable de services télévisuels tels Play (More) et Play Sports. Chez The Park, où Vindevogel débutera le 1er juin en tant que CEO, il était déjà membre du conseil d'administration depuis la fondation en 2018.

The Park, une co-entreprise de Telenet et de 9.5 Magnitude Ventures, compte aujourd'hui onze sites en Belgique et aux Pays-Bas. Après cette première phase de croissance de la startup, Peter Vindevogel succède à Philippe De Schutter, qui relève un nouveau défi chez la jeune pousse Upway.

