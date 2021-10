Lors du congrès sur l'innovation dans le sport organisé tous les deux ans par Sport Vlaanderen et qui vient d'avoir lieu, le premier sport VR a été introduit avec Ballistic. Il s'agit d'une primeur mondiale de conception flamande. Data News a rencontré le 'producer' Jeroen Dessaux du développeur Triangle Factory.

Ballistic est un sport intensif, mais surtout unique qui voit s'affronter deux équipes de deux joueurs en réalité virtuelle. Contrairement à la plupart des jeux sportifs en réalité virtuelle, le joueur se déplace physiquement partout sur un terrain en vue de relancer la balle vers les adversaires. Pensez ici à un mix de padel et de volleyball dans un agencement futuriste.

'C'est le premier sport développé tout spécialement pour la VR', explique Jeroen Dessaux, producer chez Triangle Factory. 'Ballistic a été conçu pour l'Oculus Quest 2, un casque VR à tracking inside out et à prix relativement abordable. Le jeu se déroule sur deux terrains avec deux joueurs, ce qui fait quatre joueurs en tout. Les dimensions du terrain sont comparables à celles d'un terrain de squash.'

Avant-gardiste

'Et le tout est du genre avant-gardiste', poursuit Dessaux. 'Car utiliser deux casques VR sur un seul terrain, c'est une première. Je suis dès lors quasiment sûr qu'on peut qualifier Ballistic de premier véritable jeu sportif de colocation au monde. Une primeur donc, dont on peut être fier!'

Ballistic a été mis au point sur une période de dix mois. Une équipe de quatre personnes s'y est consacrée à temps plein avec le soutien de trois autres développeurs spécialisés dans la modélisation 3D et le son. 'Nous visions le plus large public possible. Cela signifie que le jeu devait être accessible et pas trop complexe, tout en offrant suffisamment de profondeur. En même temps, il convient d'utiliser la VR et d'effectuer des choses impossibles dans le monde réel. Comme casser le mur du fond pour marquer un goal ou comme la façon de toucher la balle.'

The Park

Le jeu bénéficie du support de Sportwerk Vlaanderen, de The Park Entertainment (les salles de jeux VR de Telenet) et de Sport Vlaanderen. 'Cela devrait suffire pour un démarrage réussi chez nous. Ensuite, le nouveau jeu VR sera lancé à l'échelle internationale', ajoute Dessaux. Le ministre flamand du sport Ben Weyts a encensé Ballistic lors du congrès sur l'innovation dans le sport: 'Nous sommes très fiers de pouvoir présenter aujourd'hui chez nous le premier jeu sportif développé tout spécialement pour la réalité virtuelle. Une primeur absolue!'

