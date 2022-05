Le constructeur automobile Tesla envisage d'étendre fortement son usine située à proximité de la capitale allemande Berlin. Voilà ce que vient d'annoncer l'autorité fédérée locale.

Le gouvernement de Brandenburg, où est érigée la giga-usine du constructeur américain de voitures électriques, a confirmé que Tesla envisageait d'acheter un terrain supplémentaire. Selon la station RBB, l'entreprise entend acquérir environ 100 hectares à l'est de son usine, afin de pouvoir utiliser une gare pour trains de marchandises et un espace de stockage complémentaire. Actuellement, Teslay occupe déjà quelque 300 hectares.

L'usine a été officiellement inaugurée le 22 mars. Le démarrage avait pris huit mois de retard en raison de problèmes de permis. Il s'agissait là du plus important investissement - 5 milliards d'euros - consenti dans une usine de voitures en Allemagne dans l'histoire récente.

