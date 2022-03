Le constructeur américain Tesla inaugure mardi en présence du milliardaire Elon Musk et du chancelier allemand Olaf Scholz sa première usine européenne à Berlin, qui livrera dans la foulée ses 30 premières automobiles après deux ans de chantier et de péripéties administratives.

"Aujourd'hui, Tesla livre les premiers véhicules produits au sein de la Gigafactory Berlin-Brandebourg", s'est félicité l'entreprise californienne dans un communiqué publié mardi. Une cérémonie d'inauguration de l'usine est organisée sur place à 12h15, en présence du chancelier allemand et du ministre de l'Économie Robert Habeck.

Elon Musk, PDG de Tesla, a également confirmé sa participation lundi soir, dans un message Twitter. "Je suis impatient de remettre les premières voitures de série fabriquées par la Giga-Usine de Berlin-Brandebourg demain !", a-t-il indiqué. L'ouverture près de Berlin de la première "gigafactory" européenne de Tesla avait été annoncée en grande pompe en novembre 2019. Elle marque un tournant pour l'industrie automobile en Allemagne avec l'arrivée au pays de Volkswagen et Mercedes de leur principal rival dans la course à la voiture électrique.

"Avec le lancement de l'usine de Tesla, l'est de l'Allemagne renforce son rôle de pionnier mondial de l'e-mobilité", s'est félicité mardi le puissant syndicat IG Metall. Cette inauguration met aussi fin à un feuilleton administratif et judiciaire ayant retardé l'événement, initialement prévu pour l'été 2021.

Les craintes concernant l'impact écologique de l'usine sur la région, notamment en terme de ressources en eau, ont considérablement ralenti le projet. De manifestations en actions en justice et lettres ouvertes, des riverains ont épuisé tous les recours, soutenus par des associations de défense de l'environnement. L'agrément officiel des autorités régionales, indispensable au début de la production, n'a été délivré que début mars.

L'installation s'étend sur 300 hectares et accueillera également dans un futur proche une usine de batteries. A terme, 500.000 véhicules - les Tesla Model Y, des SUV 100% électriques - devraient sortir des chaînes chaque année. Près de 3.000 personnes travaillent déjà sur le site mais Tesla promet de "recruter des milliers de nouveaux collaborateurs dans les prochains mois", pour dépasser le cap des 12.000.

"Aujourd'hui, Tesla livre les premiers véhicules produits au sein de la Gigafactory Berlin-Brandebourg", s'est félicité l'entreprise californienne dans un communiqué publié mardi. Une cérémonie d'inauguration de l'usine est organisée sur place à 12h15, en présence du chancelier allemand et du ministre de l'Économie Robert Habeck.Elon Musk, PDG de Tesla, a également confirmé sa participation lundi soir, dans un message Twitter. "Je suis impatient de remettre les premières voitures de série fabriquées par la Giga-Usine de Berlin-Brandebourg demain !", a-t-il indiqué. L'ouverture près de Berlin de la première "gigafactory" européenne de Tesla avait été annoncée en grande pompe en novembre 2019. Elle marque un tournant pour l'industrie automobile en Allemagne avec l'arrivée au pays de Volkswagen et Mercedes de leur principal rival dans la course à la voiture électrique."Avec le lancement de l'usine de Tesla, l'est de l'Allemagne renforce son rôle de pionnier mondial de l'e-mobilité", s'est félicité mardi le puissant syndicat IG Metall. Cette inauguration met aussi fin à un feuilleton administratif et judiciaire ayant retardé l'événement, initialement prévu pour l'été 2021.Les craintes concernant l'impact écologique de l'usine sur la région, notamment en terme de ressources en eau, ont considérablement ralenti le projet. De manifestations en actions en justice et lettres ouvertes, des riverains ont épuisé tous les recours, soutenus par des associations de défense de l'environnement. L'agrément officiel des autorités régionales, indispensable au début de la production, n'a été délivré que début mars.L'installation s'étend sur 300 hectares et accueillera également dans un futur proche une usine de batteries. A terme, 500.000 véhicules - les Tesla Model Y, des SUV 100% électriques - devraient sortir des chaînes chaque année. Près de 3.000 personnes travaillent déjà sur le site mais Tesla promet de "recruter des milliers de nouveaux collaborateurs dans les prochains mois", pour dépasser le cap des 12.000.