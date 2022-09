D'ici deux ans, Telenet/Base mettra fin à la 3G. Les fréquences ainsi libérées viendront renforcer les réseaux 4G et 5G. Quant à la 2G, elle continuera d'exister quelques années encore.

Telenet annonce la désactivation de la 3G pour septembre 2024. Le réseau, à l'époque propriété de Base, avait été lancé en 2004 et rendit l'internet mobile beaucoup plus aisément utilisable qu'avec la 2G. La technologie est à présent dépassée par la 4G et bientôt par la 5G.

La raison de cet arrêt est simple: Telenet entend utiliser le spectre utilisé à présent par la 3G pour rendre la 4G et la 5G plus rapides et plus stables. En outre, la 3G est à peine encore utilisée, puisque, selon Telenet, elle ne représente plus qu'1 pour cent du réseau.

Les smartphones modernes ne remarqueront pas grand-chose de cette désactivation. C'est qu'ils utilisent aujourd'hui déjà automatiquement la 4G ou la 5G, lorsqu'elle est disponible. Dans le cas les GSM bas de gamme sans internet ou ce qu'on appelle les 'feature phones' équipés de plusieurs fonctions de base, ont recours à la 2G s'ils ne supportent pas la 4G ou la 5G. Si vous avez des questions à propos du renoncement à la 3G par Telenet, l'opérateur a prévu une page d'assistance tant pour sa propre marque que pour Base.

Arrêt de la 2G en 2027

Pour la 2G, Telenet déclare qu'il supportera la technologie jusqu'en 2027 au moins. Le fait que la 3G disparaisse avant, peut sembler étrange du fait qu'elle est nettement plus récente que la 2G, mais il y a là une explication logique: la 2G est encore assez souvent utilisée pour les GSM bas de gamme dépourvus d'internet mobile.

Le marché est exigu, mais les appareils ne fonctionnent pas toujours sur la 4G ou la 5G. En outre, il existe aussi de nombreuses applications 'machine-to-machine' (M2M) basées sur la 2G, qui sont moins vite remplacées par des GSM. Dans une interview accordée à Data News, le CTO de Telenet avait l'année dernière déjà déclaré que la 3G serait par conséquent plus facilement supprimée que la 2G.

Telenet annonce la désactivation de la 3G pour septembre 2024. Le réseau, à l'époque propriété de Base, avait été lancé en 2004 et rendit l'internet mobile beaucoup plus aisément utilisable qu'avec la 2G. La technologie est à présent dépassée par la 4G et bientôt par la 5G.La raison de cet arrêt est simple: Telenet entend utiliser le spectre utilisé à présent par la 3G pour rendre la 4G et la 5G plus rapides et plus stables. En outre, la 3G est à peine encore utilisée, puisque, selon Telenet, elle ne représente plus qu'1 pour cent du réseau.Les smartphones modernes ne remarqueront pas grand-chose de cette désactivation. C'est qu'ils utilisent aujourd'hui déjà automatiquement la 4G ou la 5G, lorsqu'elle est disponible. Dans le cas les GSM bas de gamme sans internet ou ce qu'on appelle les 'feature phones' équipés de plusieurs fonctions de base, ont recours à la 2G s'ils ne supportent pas la 4G ou la 5G. Si vous avez des questions à propos du renoncement à la 3G par Telenet, l'opérateur a prévu une page d'assistance tant pour sa propre marque que pour Base.Pour la 2G, Telenet déclare qu'il supportera la technologie jusqu'en 2027 au moins. Le fait que la 3G disparaisse avant, peut sembler étrange du fait qu'elle est nettement plus récente que la 2G, mais il y a là une explication logique: la 2G est encore assez souvent utilisée pour les GSM bas de gamme dépourvus d'internet mobile.Le marché est exigu, mais les appareils ne fonctionnent pas toujours sur la 4G ou la 5G. En outre, il existe aussi de nombreuses applications 'machine-to-machine' (M2M) basées sur la 2G, qui sont moins vite remplacées par des GSM. Dans une interview accordée à Data News, le CTO de Telenet avait l'année dernière déjà déclaré que la 3G serait par conséquent plus facilement supprimée que la 2G.