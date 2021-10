Les entreprises télécoms Telenet et Ericsson étendent encore leur partenariat. En prolongeant le contrat existant, Ericsson se chargera non seulement de la conception et de l'optimisation du réseau de Telenet, mais aussi du déploiement du matériel 5G et de son intégration dans l'infrastructure mobile en place.

Ericsson est depuis 2017 partenaire de Telenet pour le volet opérationnel des activités mobiles. Aujourd'hui, la firme télécom suédoise est déjà responsable de toutes les opérations de contrôle du réseau mobile de Telenet. Plus tôt cette année, Ericsson avait été choisie pour le développement du 5G Radio Access Network (RAN) du 'câbleur' malinois.

Lisez aussi: Telenet retient Ericsson et Nokia pour développer son réseau 5G

Dans le cadre de l'extension du partenariat, Ericsson aidera Telenet à déployer la 5G en temps voulu et de manière aussi efficiente que possible. Pour y arriver, Ericsson recourra à quinze experts en réseaux mobiles de Telenet par le biais de la réglementation CAO 32bis, laquelle garantit les droits des employés. Voilà qui devrait permettre à la firme suédoise 'd'utiliser la plus récente technologie en matière d'automatisation, d'apprentissage machine et d'AI en vue d'améliorer les performances des réseaux mobile et fixe de Telenet', apprend-on.

En outre, Ericsson se chargera à partir du 1er juillet 2022 du contrôle du réseau fixe de Telenet. Cela signifie qu'un certain nombre de collaborateurs de Telenet devront rechercher une autre fonction. 'Nous assumerons notre responsabilité vis-à-vis des employés concernés et nous les aiderons à trouver des emplois alternatifs chez Telenet ou en dehors, en appliquant une approche de recyclage et de remise au travail sur mesure ', déclare-t-on chez Telenet.

Ericsson est depuis 2017 partenaire de Telenet pour le volet opérationnel des activités mobiles. Aujourd'hui, la firme télécom suédoise est déjà responsable de toutes les opérations de contrôle du réseau mobile de Telenet. Plus tôt cette année, Ericsson avait été choisie pour le développement du 5G Radio Access Network (RAN) du 'câbleur' malinois.Dans le cadre de l'extension du partenariat, Ericsson aidera Telenet à déployer la 5G en temps voulu et de manière aussi efficiente que possible. Pour y arriver, Ericsson recourra à quinze experts en réseaux mobiles de Telenet par le biais de la réglementation CAO 32bis, laquelle garantit les droits des employés. Voilà qui devrait permettre à la firme suédoise 'd'utiliser la plus récente technologie en matière d'automatisation, d'apprentissage machine et d'AI en vue d'améliorer les performances des réseaux mobile et fixe de Telenet', apprend-on.En outre, Ericsson se chargera à partir du 1er juillet 2022 du contrôle du réseau fixe de Telenet. Cela signifie qu'un certain nombre de collaborateurs de Telenet devront rechercher une autre fonction. 'Nous assumerons notre responsabilité vis-à-vis des employés concernés et nous les aiderons à trouver des emplois alternatifs chez Telenet ou en dehors, en appliquant une approche de recyclage et de remise au travail sur mesure ', déclare-t-on chez Telenet.