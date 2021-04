Après des rachats en Turquie, en Tchéquie et en Bulgarie l'année dernière, voici que team.blue se tourne vers la Grèce, où elle reprend Enartia.

Enartia existe depuis 2004 et fournit des noms de domaine, des services d'hébergement, WordPress et 'cloud' en Grèce, Albanie et Servie. L'entreprise possède plus de 97.000 clients et 365.000 noms de domaine actifs. C'est aussi la seule à être un 'registrar' accrédité par ICANN dans ce pays.

Pour team.blue, le résultat d'une fusion entre Combell et la néerlandaise TransIP en 2019, il s'agit d'une nouvelle extension géographique. L'an dernier, elle avait racheté entre autres son homologue bulgare SuperHosting.

Le montant du rachat n'a pas été communiqué. Ce qu'on sait par contre, c'est que la direction d'Enartia restera en place.

