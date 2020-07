Le géant de l'hébergement team.blue rachète un homologue bulgare. L'entreprise s'étend ainsi en Europe centrale et orientale.

Team.blue s'empare de SuperHosting, dont le siège central se trouve dans la capitale bulgare, Sofia. SuperHosting a du reste aussi récemment ouvert une filiale en Serbie et avait en 2017 déjà repris son concurrent bulgare Host.bg.

SuperHosting existe depuis 2005 et se focalise sur l'hébergement web, les noms de domaine et les services VPS. Ce faisant, l'entreprise est proche du coeur de métier de team.blue qui, à son tour, est depuis l'année dernière la nouvelle appellation de Combell et de TransIP.

Les fondateurs de SuperHosting, à savoir Lyubomir Rusanov et Metodi Drenosvki, restent à leur place. Team.blue continuera d'utiliser la plate-forme pour se positionner dans la zone Europe centrale et orientale (CEE).

