La Nintendo Switch a passé le cap des 100 millions de consoles vendues. Elle fait ainsi mieux que la Wii, la console la plus populaire à ce jour de l'éditeur de jeux. Au Benelux, elle a été vendue à 1,5 million de reprises.

La Nintendo Switch est à présent officiellement la console de jeu classique la plus populaire de l'éditeur de jeux japonais. L'entreprise révèle en effet avoir au 31 décembre 2021 écoulé plus de 103 millions de ces appareils. Il en résulte que la Switch fait dès à présent mieux que la Wii, la précédente console la mieux vendue de Nintendo. La Switch a aussi plus rapidement passé le cap des cent millions d'unités écoulées que n'importe quelle autre console de jeu, en ce compris les appareils de Sony et de Microsoft. Rien qu'au Benelux, 1,5 million d'exemplaires en ont été vendus en cinq ans. Ce faisant, la Switch dépasse ici aussi le record de vente de la Wii, selon Nintendo dans un communiqué de presse.

Il s'agit là évidemment d'une bonne nouvelle pour Nintendo, surtout parce que la Switch n'a - et loin - pas encore atteint la fin de sa production. 'La Switch n'en est encore qu'au beau milieu de son cycle de vie, et tout se présente sous les meilleurs auspices cette année', a déclaré Shuntaro Furukawa, directeur de Nintendo, lors de la présentation des résultats trimestriels. Pour le trimestre en cours, l'entreprise table sur une vente de 23 millions de consoles. Ce serait moins que prévu dans un premier temps, parce que l'entreprise est à présent elle aussi aux prises avec la pénurie de puces et donc avec une réduction de sa production.

La Switch est par ailleurs la console de Nintendo la mieux vendue, mais pas l'appareil qui a connu le plus de succès commercial. Les ordinateurs de jeu purement portables comme le Nintendo DS (154 millions d'unités vendues) et l'original Game Boy (118 millions d'exemplaires écoulés) ont en effet fait encore mieux dans le passé. En faisant de la Switch un appareil tant portable à emmener avec soi que connectable à la TV, Nintendo joue donc sur deux tableaux. Voilà qui semble porter ses fruits pour l'entreprise.

La Switch est sortie en mars 2017 et a réussi à s'attirer pas mal de monde avec des tubes comme Animal Crossing. Nintendo commercialise aujourd'hui trois versions de l'appareil: la Switch classique coûtant quelque 300 euros, la Lite, qui est en fait simplement un ordinateur de jeu portable (vendu à quelque 200 euros), et un modèle OLED plus cher lancé en octobre.

