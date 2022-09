Comme même Zoom n'a pas tout à fait réglé les réunions en ligne, la jeune pousse de Flandre Orientale V-Rooms accomplit un pas de plus. Avec ses salles de réunion virtuelles, l'entreprise permet aux utilisateurs de partager rapidement des informations.

Pendant des années, les consultants de Vuentica étaient habitués à prendre l'avion pour suivre l'un de leurs projets quelque part dans le monde. Et puis vint la pandémie COVID. Les déplacements furent limités, et tout un chacun fut condamné à des réunions en ligne. Zoom devint une valeur fixe, de même que Microsoft Teams et Google Meet.

'Cela ne fonctionnait pas parfaitement', déclare en soupirant Céline Hanauer, managing director de V-Rooms. 'Une seule personne à la fois pouvait parler et, plus important encore, il n'était possible de partager qu'un seul écran simultanément. Alors que vous auriez parfois dû pouvoir visionner des informations de plusieurs personnes en parallèle. Et nous avons donc conçu notre propre salle de réunion virtuelle, où chaque participant peut s'enregistrer avec son avatar et sa webcam et prendre place autour de la table. Les informations peuvent y être partagées et restent aussi présentes dans l'espace, ce qui vous permet de les consulter à nouveau par la suite.'

Consultables

Selon Hanauer, ce dernier point s'avère essentiel dans le secteur de la construction où Vuentica est active: 'Sur un grand chantier, il y a souvent un endroit où toutes les informations restent disponibles. Surtout sur le plan de la sécurité, toutes les infos doivent toujours être consultables. De la même façon, il est possible de consacrer certaines V-Rooms spécifiquement à l'accueil ('onboarding') et où vous pouvez toujours revenir afin de visionner certaines informations.'

C'est fin juin que V-Rooms a été lancée sous la forme d'une spin-off de Vuentica. Les premiers clients l'ont déjà adoptée avec enthousiasme en souscrivant un abonnement à la plate-forme. 'A présent, nous voulons encore étendre notre outil au moyen d'un marché en ligne', précise Hanauer. 'L'objectif est de pouvoir y prendre contact aisément avec des consultants dans diverses spécialités. Supposons que vous ayez besoin pour un projet d'un ingénieur acoustique, c'est là que vous pourrez le trouver et l'impliquer facilement dans ce que vous voulez faire.'

Croissance

Maintenant que les congés du bâtiment sont terminés, V-Rooms souhaite désormais miser sur la croissance, ce qui exigera dans un premier temps une extension du personnel. 'Nous envisageons de recruter pas mal de monde', affirme Hanauer. 'De plus, nous proposerons de nombreux ateliers et démonstrations aux clients potentiels, car l'objectif est à coup sûr de commercialiser la plate-forme au niveau mondial. Nous voulons donc engager les collaborateurs qui conviennent pour ce faire.'

V-Rooms a été financée par Vuentica elle-même et par une phase d'amorçage mise en oeuvre par ses fondateurs. 'Nous avons aussi reçu de l'aide de Start It@KBC', conclut Hanauer. 'Mais nous n'envisageons une véritable première phase de capitalisation que début 2023.'

V-Rooms Siège social: De Pinte Nombre d'associés: 2 Finances: une phase de capitalisation début 2023 Site web:V-Rooms.net

Pendant des années, les consultants de Vuentica étaient habitués à prendre l'avion pour suivre l'un de leurs projets quelque part dans le monde. Et puis vint la pandémie COVID. Les déplacements furent limités, et tout un chacun fut condamné à des réunions en ligne. Zoom devint une valeur fixe, de même que Microsoft Teams et Google Meet.'Cela ne fonctionnait pas parfaitement', déclare en soupirant Céline Hanauer, managing director de V-Rooms. 'Une seule personne à la fois pouvait parler et, plus important encore, il n'était possible de partager qu'un seul écran simultanément. Alors que vous auriez parfois dû pouvoir visionner des informations de plusieurs personnes en parallèle. Et nous avons donc conçu notre propre salle de réunion virtuelle, où chaque participant peut s'enregistrer avec son avatar et sa webcam et prendre place autour de la table. Les informations peuvent y être partagées et restent aussi présentes dans l'espace, ce qui vous permet de les consulter à nouveau par la suite.'Selon Hanauer, ce dernier point s'avère essentiel dans le secteur de la construction où Vuentica est active: 'Sur un grand chantier, il y a souvent un endroit où toutes les informations restent disponibles. Surtout sur le plan de la sécurité, toutes les infos doivent toujours être consultables. De la même façon, il est possible de consacrer certaines V-Rooms spécifiquement à l'accueil ('onboarding') et où vous pouvez toujours revenir afin de visionner certaines informations.'C'est fin juin que V-Rooms a été lancée sous la forme d'une spin-off de Vuentica. Les premiers clients l'ont déjà adoptée avec enthousiasme en souscrivant un abonnement à la plate-forme. 'A présent, nous voulons encore étendre notre outil au moyen d'un marché en ligne', précise Hanauer. 'L'objectif est de pouvoir y prendre contact aisément avec des consultants dans diverses spécialités. Supposons que vous ayez besoin pour un projet d'un ingénieur acoustique, c'est là que vous pourrez le trouver et l'impliquer facilement dans ce que vous voulez faire.'Maintenant que les congés du bâtiment sont terminés, V-Rooms souhaite désormais miser sur la croissance, ce qui exigera dans un premier temps une extension du personnel. 'Nous envisageons de recruter pas mal de monde', affirme Hanauer. 'De plus, nous proposerons de nombreux ateliers et démonstrations aux clients potentiels, car l'objectif est à coup sûr de commercialiser la plate-forme au niveau mondial. Nous voulons donc engager les collaborateurs qui conviennent pour ce faire.'V-Rooms a été financée par Vuentica elle-même et par une phase d'amorçage mise en oeuvre par ses fondateurs. 'Nous avons aussi reçu de l'aide de Start It@KBC', conclut Hanauer. 'Mais nous n'envisageons une véritable première phase de capitalisation que début 2023.'