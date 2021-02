Comment rendre l'organisation interne de votre entreprise compatible avec votre logiciel ERP, sans l'apport de consultants IT externes ou de votre équipe IT déjà surchargée? La jeune pousse wallonne Plugnotes formule une réponse à l'aide d'une nouvelle plate-forme innovante dans le nuage.

Les consultants IT sont chers et votre propre équipe IT - si vous en avez une évidemment - est généralement de taille réduite et déjà occupée sur suffisamment d'autres projets. 'Lorsque mon père travaillait dans le secteur logistique, il s'est posé la question de savoir comment améliorer les processus opérationnels', explique la co-fondatrice Camille De Bruyn. Il mit alors au point le prototype d'une solution qu'il commercialise à présent conjointement avec sa fille sous l'appellation Plugnotes.

Auto-numériser et rationaliser

Le prototype d'autrefois est devenu aujourd'hui une plate-forme performante dans le nuage qui permet aux PME de numériser et de rationaliser elles-mêmes leur organisation. 'Elles y arrivent en élaborant en quelques minutes des formulaires numériques, qui sont intégrés automatiquement dans des bases de données et des rapports pratiques', explique Camille De Bruyn. 'Ces outils, elles peuvent ensuite les rendre directement disponibles pour les collaborateurs et autres acteurs impliqués. Il devient ainsi très aisé par exemple d'indiquer rapidement si une livraison a été faite et si elle était complète. Prenons aussi l'exemple d'un entrepôt stockant des marchandises spécifiques: ici encore, il est possible via Plugnotes d'informer rapidement le siège central de dégâts éventuels, le cas échéant en y ajoutant des photos.'

Plugnotes est un 'no-code-tool' qui peut être assez facilement connecté à un progiciel ERP existant. Il peut de cette façon être pour nombre d'entreprises LA solution SaaS pour réaliser la transformation numérique pour un budget minimal. Et c'est bon à prendre, car une enquête effectuée par l'analyste Gartner démontre que quasiment 78 pour cent des projets de transformation numérique dans les PME tombent à l'eau, subissent du retard ou s'avèrent trop coûteux.

Lancée en mars dernier, Plugnotes se focalise dans un premier temps sur des secteurs, tels la logistique et la vente au détail, qui ont beaucoup d'interactions avec des acteurs et des équipes externes sur le terrain. C'est ainsi que la jeune pousse a réussi à intéresser la chaîne commerciale biologique The Barn Biomarket. 'A présent, nous sommes entièrement en mode prospection et travaillons dur pour augmenter nos ventes', précise De Bruyn. 'On y arrive surtout en nous adressant nous-mêmes aux entreprises, mais nous voulons également miser sur l'inbound sales en insérant des use cases sur des blogs tels LinkedIn.'

L'Europe ou le monde entier

'Nous voulons le plus rapidement possible conquérir une place sur le marché en complément des fournisseurs ERP et pas en les concurrençant', ajoute encore De Bruyn. Et les ambitions sont claires: 'Le plan A est de nous ancrer dans l'ensemble de l'Europe. Mais si la chance se présente de devenir actifs au niveau mondial, nous n'allons certainement pas y renoncer.'

Après des années de 'bootstrapping' sous l'égide de StartIt@KBC, De Bruyn se tourne prudemment vers du financement externe: 'Dans ce but, nous obtenons à présent l'aide d'un accélérateur 'go-to-market'. L'idée est de rechercher un partenaire stratégique expérimenté en projets SaaS.'

Plugnotes Siège social: Court-Saint-Etienne Nombre d'associés: 2 A la recherche de capital supplémentaire Site web: Plugnotes.com

