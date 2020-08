Les rayons en alimentation pour chiens au supermarché sont incroyablement bien fournis. Il est par conséquent souvent ardu de savoir quoi offrir comme nourriture à son meilleur ami à quatre pattes. La jeune pousse gantoise Just Russel vous vient en aide avec un algorithme assurant une alimentation sur mesure.

'En réalité, le secteur de l'alimentation canine ne fait guère parler de lui depuis des années déjà', déclare le fondateur de Just Russel, Louis Mortreu. 'Il existe certes une pléthore d'offres de nourriture, mais reste à savoir - et c'est loin d'être évident! - ce qui convient le mieux à votre animal et quelle quantité lui servir. Honnêtement parlant, il n'est pas vraiment question de choix facile, sans compter qu'il faut encore trimbaler des sacs beaucoup trop lourds.'

La réponse de Mortreu et du cofondateur Renaat Waeles? Une plate-forme de commande en ligne qui propose de l'alimentation sur mesure pour n'importe quel chien. 'Sur base d'un questionnaire, un algorithme va déterminer le dosage correct. Nous demandons aux propriétaires notamment le sexe de l'animal, s'il a été castré ou stérilisé ou non, le degré d'activité et la condition de l'animal, les éventuelles allergies et les préférences gustatives.'

Conseils scientifiques

Just Russel tient aussi compte du fait que soixante pour cent des animaux au Benelux sont en surpoids. 'En calculant le dosage correct, nous voulons aussi remédier à ce problème. De plus, notre solution peut également évoluer en même temps que le chien: du stade de chiot à celui d'adulte, ce qui fait qu'au fil du temps, l'alimentation sera adaptée en conséquence.'

L'algorithme de Just Russel repose sur des conseils scientifiques universitaires. 'Sur base de données relatives à 450 races de chien, notre programme offre une réponse à des besoins alimentaires très différents. Il peut encore et toujours arriver que dans certaines situations, nous ne disposions pas encore de la nourriture ad hoc, mais dans ce cas, nous mettons tout en oeuvre pour y remédier le plus rapidement possible.'

Améliorer l'algorithme

Les aliments pour chiens de Just Russel sont fabriqués par un partenaire producteur, après quoi ils sont livrés à domicile dans des sacs personnalisés, selon une formule d'abonnement. Mille propriétaires de chien sont d'ores et déjà actifs sur notre site', précise Mortreu. 'Ils reçoivent régulièrement leur alimentation canine sur mesure. Au cours de la même période, pas moins de quatorze mille profils de chien ont aussi été importés, même si les personnes concernées ne sont pas devenues des clients. Néanmoins, cela s'avère aussi intéressant pour nous, parce que nous avons ainsi une bien meilleure idée des besoins alimentaires et des problèmes spécifiques d'un labrador pour ne citer que cet exemple. Cela nous permet d'améliorer encore l'algorithme.'

Mortreu et ses associés veulent provisoirement encore et toujours faire croître Just Russel avec leurs propres moyens: 'Nous venons d'obtenir un deuxième prêt de la banque et à présent, l'objectif est de trouver rapidement davantage de clients. Dans ce but, nous comptons surtout sur la publicité de type bouche-à-oreille, mais également sur les annonces en ligne. Chez nous, on peut du reste aussi commander un pack d'essai comprenant un doseur afin de déterminer avec une précision de quelques grammes la quantité de nourriture voulue.'

Il va de soi que Just Russel entend à terme se tourner vers le marché européen, mais Mortreu a d'autres extensions en tête. Comme l'alimentation pour chats, mais même au niveau canin, il y a encore des possibilités. 'Nous pourrions développer des jouets par exemple ou des friandises à offrir en récompense', conclut-il.

Just Russel Siège social: Gand Nombre d'associés: 4 Pas à la recherche de capital supplémentaire Site web: Justrussel.com

