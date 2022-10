Les chaînes de supermarchés et autres détaillants reposent sur une montagne de données, dont ils peuvent tirer de l'argent, s'ils les utilisent bien. Dans le même temps, les fabricants veulent avoir une vision de l'évolution de leurs produits et/ou savoir si leurs clients respectent bien les accords conclus. La jeune pousse Impaqtr de Flandre Orientale entend réunir ces deux aspects sur une plate-forme SaaS.

Nous le savons tous: avec une carte de fidélité, nous dévoilons une bonne partie de notre confidentialité. Le supermarché connaît en effet alors précisément nos marques préférées, sait quand nous allons faire nos courses, quelles quantités approximatives nous achetons et donc s'il est question aussi d'un(e) partenaire ou d'enfants. 'Toutes des informations utiles pour le détaillant, même s'il n'en fait en réalité pas trop usage', déclare le fondateur d'Impaqtr, Bert Jacobs. 'Et s'il les exploite, ce n'est pas souvent à la manière dont un fabricant de produits pour supermarchés pourrait vraiment en faire quelque chose. Car celui-ci ne demanderait pas mieux que de savoir exactement qui sont les clients et ce qu'ils veulent acheter.'

En tant qu''intermédiaire neutre', Impaqtr entend réunir les deux mondes et a donc développé avec ses propres moyens, à l'exception d'un subside de 200.000 euros accordé par VLAIO, la plate-forme SaaS basée cloud Aurora, qui d'un côté 'monétise' et de l'autre 'produit', façon de parler. 'Si un supermarché, une boutique web, un négociant en gros donne accès à ses données, le key accountmanager, le sales manager ou le field manager du fabricant pourra aisément en tirer des rapports et aperçus visuellement clairs. Les produits se trouvent-ils dans les rayons, comme convenu, ou le 'zéro exemplaire vendu' veut-il vraiment dire que le produit n'est pas présent dans une filiale déterminée? Quelle est la part de marché, l'évolution des ventes, ce genre de chose quoi?'

Enorme gain de temps

'Le côté intéressant de notre plate-forme, c'est qu'elle fonctionne dynamiquement', explique Jacobs. 'Les détaillants peuvent rendre leurs données disponibles pour les fabricants, mais ces derniers peuvent aussi y ajouter leurs propres données provenant par exemple de SAP ou de SalesForce, voire des informations météorologiques ou des enquêtes de marché de tiers. Des données non-structurées comme des cibles, budgets ou des informations de terrain (qui sont généralement conservées dans des tableaux Excel par exemple) peuvent être ajoutées de manière flexible. C'est ainsi qu'on peut préparer un rapport d'activité sans devoir regrouper d'interminables listes Excel, ce qui permet d'épargner énormément de temps.'

Grâce à cette approche, Impaqtr a entre-temps déjà trouvé une vingtaine de clients, dont des acteurs en vue tels AB Inbev, Mondelez, PepsiCo et Ferrero. 'Pour poursuivre notre trajet 'go-to-market', nous pouvons emprunter deux voies', affirme Jacobs. 'Soit comme d'habitude via les producteurs, soit via les chaînes de vente au détail. Cette dernière voie est la plus intéressante pour nous, mais aussi la plus difficile à réaliser. Nous envisageons dès lors aussi de tout miser sur la stratégie sales & marketing et tentons non seulement d'être présents à des salons, mais d'approcher aussi et surtout les clients potentiels de manière personnelle.'

'Board of Directors'

Pour déterminer plus avant la stratégie, Jacobs est à présent occupé à composer un 'Board of Directors' (comité directorial) capable de la conseiller. 'Je n'ai pas encore besoin d'investissements', prétend-il. 'J'ai jusqu'à présent amorcé moi-même l'entreprise et je veux poursuivre encore un peu ainsi. Ce n'est que si je peux présenter certaines grandes réalisations au niveau des clients dans la vente au détail que je compte me tourner vers des investisseurs et directement vers une solide phase de capitalisation. Cela ne se fera cependant pas avant 2025.'

Impaqtr Siège social: Ninove Nombre d'associés: un seul Finances: pas de projet dans l'immédiat Site web: Impaqtr.com

