Ce n'est pas parce que la capacité de vos yeux baisse que vous devez dire adieu à votre monture favorite. La jeune pousse anversoise Glazoo vous permet en effet de ne remplacer que vos verres et ce, entièrement en ligne.

'En fait, il est ici aussi question de durabilité', déclare Justine Brabanders de Glazoo. 'Pourquoi renonceriez-vous à votre monture de lunettes, si vous en êtes satisfait et s'il n'y manque rien au niveau technique, simplement pour une question d'ajustement des verres ou parce qu'ils sont griffés? Dans ce cas, vous pouvez vous contenter de remplacer ceux-ci.'

Et c'est exactement ce sur quoi se focalise Glazoo. Avec sa boutique web en ligne, l'entreprise numérise tout le processus et vous permet de commander vos nouveaux verres de chez vous. 'Vous saisissez simplement la dioptrie et quelques autres données et vous commandez ainsi vos verres en un tournemain', explique Brabanders. 'Ensuite, vous pouvez imprimer un ticket d'envoi avec lequel vous expédiez gratuitement vos lunettes actuelles à notre partenaire lunetier. Sept à huit jours plus tard, vous recevez vos lunettes rénovées dans votre boîte aux lettres.'

Vous devrez donc vous passer de vos lunettes quelque temps? Brabanders approuve: 'La plupart des gens possèdent heureusement des lunettes de rechange ou des lentilles.' Pour éviter toute confusion, un contrôle supplémentaire est effectué chez Glazoo par un opticien. 'Et si vous ne disposez pas ou plus de la prescription de votre oculiste, nous déterminons nous-mêmes la dioptrie sur base de vos anciens verres.'

L'affûtage des verres mêmes s'effectue par des spécialistes chez leur fabricant. 'Notre modèle commercial consiste à prélever une marge sur les verres. Du fait qu'elle est inférieure à ce que l'opticien facture en général, cela nous permet d'être concurrentiels', ajoute Brabanders.

Glazoo est entre-temps bien ancrée en Flandre, alors qu'il y a encore du chemin à faire en Wallonie et à Bruxelles. 'Nous entendons améliorer là aussi les choses dans le futur', affirme Brabanders. 'Nous nous concentrons dans ce but sur du marketing numérique via les médias sociaux, mais nous allons aussi lancer une campagne hors ligne à la radio, dans la presse et sur d'autres canaux. De plus, nous avons également conclu une collaboration avec la chaîne d'optique Optica, où nos clients peuvent s'adresser pour des examens de la vue, des conseils et pour le dépôt et le retrait de leurs lunettes.'

Concept évolutif

L'entreprise se tourne aussi vers l'étranger. 'Notre concept est parfaitement évolutif. Il n'y a donc pas le moindre obstacle', ajoute encore Brabanders. 'Nous sommes déjà prudemment actifs aux Pays-Bas. La prochaine étape pourrait être le Luxembourg.'

Après des investissements initiaux personnels, Glazoo a accueilli en son sein le business angel Kurt Leuridan. La jeune pousse a trouvé en outre un accompagnement et un hébergement chez Start It@KBC. A terme, du capital supplémentaire sera nécessaire, selon Brabanders. 'Mais la date et le montant dépendront de la poursuite de notre croissance.'

Glazoo Siège social: Anvers Nombre d'associés: 3 Finances: aucun projet actuellement Site web: Glazoo.be

