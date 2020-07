Vraiment intéressantes toutes ces données qu'on peut obtenir grâce aux capteurs de l'internet des choses (Internet of Things). Mais pour en tirer profit, on a besoin au minimum de deux diplômes en informatique. Avec le matériel de la jeune entreprise gantoise Crodeon, ce sera nettement plus facile.

Ne vous y trompez pas, il faut posséder vraiment pas mal de compétences techniques pour visualiser les données des capteurs IoT de manière compréhensible. 'Voilà pourquoi il y avait une forte demande d'une solution n'exigeant qu'un peu de connaissance logicielle', déclare le fondateur de Crodeon, Jonathan Sercu. 'C'était précisément le but poursuivi par le développement de notre Crodeon Reporter.'

Tableau de bord en ligne

En tant que véritable appareil 'plug & play' (prêt à l'emploi), le Reporter est un maillon intermédiaire qui effectue la traduction de ce que les capteurs enregistrent. 'Dans le Reporter, tous les paramètres sont déjà préconfigurés pour le type de capteur que vous voulez utiliser, comme par exemple pour la température, la pression, etc. ', explique le CEO. 'Il vous suffit donc de brancher l'appareil au moyen d'un connecteur M12 étanche classique. Apparaissent alors directement en temps réel via nos serveurs dans le nuage toutes les données de mesure sur un tableau de bord accessible via une plate-forme en ligne. Ensuite, il vous est possible de transférer par le biais des API nécessaires les données vers votre propre logiciel.'

Pour ce service géré, l'utilisateur paie, en plus du matériel, aussi des frais de licence pour le logiciel. Après cinq années d'activités commerciales déjà, il semble que cette approche soit la bonne pour quelque secteurs: 'Surtout dans le monde HVAC (heating, ventilation & air conditioning, ndlr), notre Reporter est vraiment le bienvenu', déclare Sercu. 'Pour les installateurs, il représente en effet un fameux gain de temps et d'efficience, lorsqu'ils doivent contrôler une installation. Dans l'agriculture aussi, les clients ont trouvé une application pratique pour notre solution, plus spécifiquement pour le contrôle de leurs arroseurs automatiques.'

Crodeon Reporter. © Crodeon

Acteur européen

Entre-temps, des clients en vue tels Engie Axima et Delaware ont été accueillis, mais l'ambition insistante est de devenir un acteur européen. Sercu: 'Provisoirement, nous sommes principalement actifs au Benelux, mais nous souhaitons nous étendre rapidement. Le fait que nous voulons temporairement nous limiter à l'Europe, est dû en partie au fait que nous sommes actifs sur le réseau 2G. Nous préparons une variante 4G, mais une extension aux Etats-Unis ou en Chine n'est pas encore à l'ordre du jour.'

En tant qu'entreprise entièrement auto-fondée, Crodeon est longtemps restée sous le radar. 'C'est l'inconvénient de se suffire à soi-même', déclare Sercu en riant. 'On ne reçoit pas toujours l'attention qu'on mériterait. Mais désormais, nous sommes prêts pour la prochaine étape et espérons pouvoir annoncer notre première phase de capitalisation après l'été.' La startup pourra alors non seulement engager plus de personnel, mais aussi financer l'extension internationale prévue.

Crodeon

Siège social: Zwijnaarde

Nombre d'associés: 2

Pas immédiatement à la recherche de capital supplémentaire

Site web: Crodeon.com

