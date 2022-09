Pour créer des modèles routiers, il faut avoir effectué des études poussées. Pourtant, il peut s'avérer utile qu'un fonctionnaire lambda puisse évaluer l'impact sur le trafic de travaux routiers ou d'une circulation en tirette. Voilà ce que permet la jeune pousse AnyWays du Brabant Flamand grâce à un logiciel tout simple.

A l'époque, il était un informaticien utilisant des logiciels de mapping depuis des années, lorsqu'un expert en mobilité entra un jour en contact avec lui pour se faire conseiller. Et c'est alors que Ben Abelshausen (photo) et Wim Michiels prirent conscience qu'ils pouvaient en faire plus ensemble. Ils décidèrent de créer une petite entreprise et de concevoir un outil permettant d'évaluer aisément l'impact de décisions liées à la circulation.

'Il va de soi qu'il existe des logiciels qui modélisent le trafic et permettent de voir ce qui se passe en cas d'actions spécifiques. Mais ces programmes ne peuvent être utilisés facilement par tout un chacun, puisqu'ils sont réservés à de véritables experts de la mobilité', déclare le CTO Abelshausen. Ce genre d'approche complexe n'est cependant - et de loin - pas toujours nécessaire. 'Pour évaluer le résultat d'une simple intervention de proximité, un outil assez élémentaire peut suffire. Voilà pourquoi nous avons développé AnyWays.'

A l'aide d'OpenStreetMap, on crée dans AnyWays une esquisse de la situation routière à un certain endroit. 'On peut alors l'éditer en introduisant par exemple une circulation en tirette, en fermant un passage à niveau ou en indiquant des travaux routiers', explique Abelshausen. 'Il est alors possible d'y appliquer différents scénarios, ce qui permet par exemple de visionner comment les flux routiers se présenteront ou si des itinéraires de délestage s'imposent.'

Peaufiner des scénarios

AnyWays exploite dans ce but des données sur la base d'enquêtes portant sur les déplacements privé-travail qui donnent une évaluation de modèles. Mais l'utilisateur que vous êtes, peut lui-même aussi ajouter des informations. 'La présence d'une école ou d'un supermarché à proximité peut en effet avoir un impact sur le trafic', précise Abelshausen. 'En indiquant le nombre d'enfants qui y circulent matin et soir et avec quels moyens de transport ils arrivent ou ils retournent chez eux, il est possible de peaufiner des scénarios.'

La jeune pousse fonctionne avec une formule d'abonnement: 600 euros par projet par an ou 500 euros par mois pour gérer un nombre illimité de projets. Ses premiers clients sont les villes de Malines et d'Anvers, mais on trouve aussi des consultants en mobilité travaillant pour des pouvoirs publics. Le CTO envisage encore nombre de possibilités de croissance chez ces derniers: 'Notre solution peut être un outil idéal pour les fonctionnaires de la mobilité en vue d'évaluer correctement l'impact de certaines décisions et de les adapter.'

Utilisable dans le monde entier

Avec son produit, AnyWays entend aussi permettre de rendre disponibles dans le logiciel GPS les données sur les travaux routiers, avant même qu'ils ne démarrent. 'Dans une application comme Waze, cela ne se fait en effet qu'après qu'un premier utilisateur en ait signalé la présence. C'est ainsi qu'on a pu à Malines montrer aux habitants combien l'introduction de sens uniques allait influencer leur mobilité. C'est aussi ce que veut faire à présent SlimNaarAntwerpen.be avec notre logiciel.'

Les clients se pressent aujourd'hui, mais tel n'a pas été le cas pendant longtemps, selon Abelshausen: 'Du fait que nous avons tout amorcé nous-mêmes sur base de ce que nous gagnions en tant que consultants, le développement et la commercialisation ne se déroulent pas vraiment rapidement. Pour l'instant, nous croissons lentement en étant présents à des salons et en recherchant nous-mêmes des clients. L'objectif est de démarcher bientôt des clients en ligne, mais dans ce but, nous sommes encore à la recherche d'une bonne stratégie. Il n'y a en tout cas aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas avoir des ambitions internationales: en principe, l'outil peut fonctionner partout.'

AnyWays Siège social: Aarschot Nombre d'associés: 2 Finances: pas de projet Site web: AnyWays.eu

