Le service de diffusion musicale Spotify a sorti son Car Thing aux Etats-Unis. Cet appareil a pour but de simplifier l'utilisation de Spotify dans la voiture, à condition d'être abonné Premium.

Car Thing est le premier appareil du géant du streaming. Il s'agit d'un lecteur musical doublé d'un assistant intelligent à installer sur le tableau de bord de la voiture. Après une période de test, il est à présent et pour la première fois largement déployé aux Etats-Unis.

Dans le cadre du test, l'appareil a été envoyé en octobre à divers abonnés, mais Spotify déclare maintenant que les Américains peuvent l'acheter pour nonante dollars. L'utilisateur aura cependant besoin d'un abonnement Premium au service de streaming pour s'en servir. L'appareil fonctionne en outre via un lien avec un smartphone ayant accès au wifi ou aux données mobiles.

Quel est le but?

Car Thing permet en principe d'écouter Spotify dans la voiture sans devoir passer par des mini-écrans sur le smartphone ou le tableau de bord. L'appareil se branche d'une part sur une prise de la voiture et d'autre part au smartphone via Bluetooth. Il se pilote ensuite principalement au moyen de commandes vocales, comme un assistant intelligent. Car Thing supporte cependant aussi Apple CarPlay et Android Auto.

Spotify prépare depuis assez longtemps déjà ce type d'assistant vocal. Le bot intégré au matériel avait été déployé en catimini l'année dernière déjà dans l'appli pour abonnés Premium (ici encore aux Etats-Unis).

