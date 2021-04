Le service de diffusion musicale Spotify serait occupé à déployer la reconnaissance vocale pour les utilisateurs de son appli mobile. Voilà ce que révèlent des rapports américains.

Spotify prépare depuis 2019 son propre assistant intelligent, qui devait initialement permettre aux utilisateurs premium d'écouter leur musique et leurs podcasts dans la voiture au moyen de la commande vocale 'Hey Spotify', via un matériel spécial. Ce dernier, appelé provisoirement 'Car Thing', n'existe pas encore, mais la fonction a néanmoins été partiellement étendue l'année dernière à l'appli pour les utilisateurs premium. Il semble à présent qu'elle soit déployée plus amplement, même si Spotify reste assez discrète sur le sujet.

'Hey Spotify'

Des sites tels GSM Arena signalent que les utilisateurs Android sont informés à propos de la nouvelle fonction. On leur demande d'autoriser Spotify à accéder au micro, puis à dire 'Hey Spotify, Play my Favorite Song', ce qui activerait la fonction. Sur iOS, ladite fonction ferait également son apparition sur plusieurs appareils et ce, sous la forme d'un petit bouton 'micro' à côté du cadran de recherche. Elle serait mise à disposition des utilisateurs tant payants que gratuits.

Une fois la fonction activée et l'autorisation obtenue, vous pourrez commander Spotify à la voix, selon les rapports. Vous pourrez demander de reproduire la musique de votre artiste favori et de prévoir des pauses dans les chansons, d'en sauter, etc. Il sera évidemment aussi possible de désactiver l'autorisation.

On ne sait actuellement pas clairement s'il s'agit d'un déploiement progressif ou d'une sorte de test pour certaines zones géographiques. Un bref sondage à la rédaction révèle que chez nous, l'appli n'a pas encore été étendue par la fonction vocale.

