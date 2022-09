Daniel Ek, directeur de Spotify, invite la Commission européenne à se hâter dans l'enquête qu'elle mène à propos de la concurrence d'Apple. Spotify avait déposé en 2019 une plainte à ce propos. Or l'enquête de la Commission européenne est encore et toujours en cours.

Ek a récemment rencontré la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager, et l'a invitée à accélérer l'enquête relative à la façon de faire d'Apple. La plainte de Spotify porte sur l'utilisation contrainte des systèmes de paiement d'Apple par les développeurs qui proposent des applications dans l'App Store. Apple y prélève une commission de trente pour cent.

Spotify déclare ne pas être autorisée à proposer des méthodes de paiement alternatives aux clients d'Apple. Selon le Financial Times, le directeur de Spotify reconnaît que les processus régulateurs prennent du temps. 'Cela ne signifie cependant pas qu'il ne faille pas tenter de les accélérer ou d'enregistrer davantage de progrès', affirme Ek, selon le journal financier.

Critique mondiale

Le mode de fonctionnement d'Apple est critiqué depuis assez longtemps déjà. C'est ainsi que la firme technologique américaine s'est précédemment déjà fait taper sur les doigts aux Pays-Bas par l'autorité néerlandaise en charge des consommateurs et du marché à propos de l'utilisation obligatoire du système de paiement d'Apple par les applis de rencontres. L'entreprise s'est vu ainsi infliger une amende de 50 millions d'euros. Apple a ensuite modifié sa façon de faire et permet désormais aux applis de rencontres de proposer des systèmes de paiement alternatifs. Au Japon et en Corée du Sud, des contrôleurs se sont également opposés à cette manière d'agir.

