La firme aéronautique américaine SpaceX avait demandé l'autorisation de lancer 42.000 satellites pour son réseau mondial.

Starlink n'aura probablement pas besoin de ces 42.000 satellites sollicités pour fournir un internet haut débit à partir de l'espace, selon sa Directrice des opérations, Gwynne Shotwell.

'Nous voulons évidemment lancer davantage de satellites, parce que toujours plus de gens souhaitent utiliser le service', a expliqué la directrice de l'entreprise du milliardaire américain Elon Musk à quelques journalistes. Mais: 'Je ne pense pas que nous aurons besoin de 42.000 satellites pour offrir un service de qualité à l'échelle mondiale', a-t-elle ajouté. De plus grands satellites avec des antennes plus longues et une meilleure capacité, comme ceux de la prochaine génération que SpaceX prépare pour tourner en orbite autour de la Terre, permettront, selon elle, d'en réduire le nombre total.

Congestion

L'explosion du nombre de satellites, plus précisément à une altitude de quelques centaines de kilomètres, inspire la crainte d'une congestion dans les orbites basses, ainsi qu'une multiplication de déchets dans l'espace suite à des collisions. Certains astronomes mettent aussi en garde contre la pollution visuelle, qui nuit à leur observations. SpaceX a déjà lancé 3.293 satellites Starlink et effectue environ un lancement par semaine au moyen de ses propres fusées Falcon 9, afin d'accélérer l'utilisation de sa constellation. C'est ainsi que SpaceX a lancé dimanche encore un ensemble de 34 satellites Starlink avec une Falcon-9, dont le premier étage était réutilisé pour la quatorzième fois, une primeur, selon Shotwell.

Le service Starlink, qui a démarré fin 2020, permet aux habitants de zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles des opérateurs télécoms d'accéder à l'internet à haut débit. Le service est aussi proposé pour les navires et avions commerciaux, ainsi que pour les petites entreprises. Selon Shotwell, Starlink possède au niveau mondial plus de 700.000 clients, dont 75.000 en Europe. Et pour la première fois 'cette année, nos rentrées couvriront nos coûts d'exploitation', a-t-elle conclu.

Starlink n'aura probablement pas besoin de ces 42.000 satellites sollicités pour fournir un internet haut débit à partir de l'espace, selon sa Directrice des opérations, Gwynne Shotwell.'Nous voulons évidemment lancer davantage de satellites, parce que toujours plus de gens souhaitent utiliser le service', a expliqué la directrice de l'entreprise du milliardaire américain Elon Musk à quelques journalistes. Mais: 'Je ne pense pas que nous aurons besoin de 42.000 satellites pour offrir un service de qualité à l'échelle mondiale', a-t-elle ajouté. De plus grands satellites avec des antennes plus longues et une meilleure capacité, comme ceux de la prochaine génération que SpaceX prépare pour tourner en orbite autour de la Terre, permettront, selon elle, d'en réduire le nombre total.L'explosion du nombre de satellites, plus précisément à une altitude de quelques centaines de kilomètres, inspire la crainte d'une congestion dans les orbites basses, ainsi qu'une multiplication de déchets dans l'espace suite à des collisions. Certains astronomes mettent aussi en garde contre la pollution visuelle, qui nuit à leur observations. SpaceX a déjà lancé 3.293 satellites Starlink et effectue environ un lancement par semaine au moyen de ses propres fusées Falcon 9, afin d'accélérer l'utilisation de sa constellation. C'est ainsi que SpaceX a lancé dimanche encore un ensemble de 34 satellites Starlink avec une Falcon-9, dont le premier étage était réutilisé pour la quatorzième fois, une primeur, selon Shotwell.Le service Starlink, qui a démarré fin 2020, permet aux habitants de zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles des opérateurs télécoms d'accéder à l'internet à haut débit. Le service est aussi proposé pour les navires et avions commerciaux, ainsi que pour les petites entreprises. Selon Shotwell, Starlink possède au niveau mondial plus de 700.000 clients, dont 75.000 en Europe. Et pour la première fois 'cette année, nos rentrées couvriront nos coûts d'exploitation', a-t-elle conclu.