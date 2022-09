Le régulateur américain FCC prépare des règles destinées à réduire la quantité de déchets dans l'espace.

En vertu de la nouvelle réglementation, les satellites américains en orbite terrestre basse devront se consumer dans l'atmosphère terrestre au maximum cinq ans après la fin de leur mission. Le FCC entend ainsi limiter le nombre de satellites tournant dans cette orbite autour de la Terre.

La 'low-earth-orbit' est, comme son nom l'indique, l'orbite terrestre la plus basse utilisée par les satellites. Elle est souvent définie comme une altitude comprise entre 160 et 1.000 kilomètres (par l'ESA), voire deux mille kilomètres (par la NASA). La proposition du FCC arrive à un moment où cette orbite est densément peuplée de satellites. Tant SpaceX, Amazon que OneWeb utilisent en effet cette orbite pour leurs satellites de réseau, ce qui fait que jusqu'à 18.000 nouveaux satellites pourraient encore être lancés d'ici 2025. Cela affecte non seulement les astronomes, mais cela accroît aussi les risques de collision. 'Cette situation n'est plus tenable', selon le FCC.

Les nouvelles règles ne s'appliqueraient qu'aux nouveaux satellites des entreprises américaines et de celles qui veulent faire des affaires aux Etats-Unis. Une période de transition de deux ans serait probablement prévue, afin de permettre aux entreprises concernées de se mettre en règle. Les satellites à but scientifique pourront solliciter une exception. Il se fait que les satellites ont tendance à perdre de l'altitude, lorsqu'ils se mettent à tourner plus lentement que la Terre. Les ingénieurs qui les gèrent, doivent donc utiliser de la puissance pour les freiner, afin qu'ils tombent. La plupart se consument alors entièrement, lorsqu'ils entrent en contact avec l'atmosphère.

