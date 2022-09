La firme aéronautique américaine SpaceX a dans la nuit de dimanche à lundi lancé avec succès un nouvel ensemble de satellites pour son réseau à haut débit Starlink.

A partir du Cap Canaveral situé en Floride, une fusée porteuse Falcon-9 a décollé à 04H09' de notre heure. Le premier étage s'est détaché et est revenu sur Terre 8,5 minutes après le décollage, plus précisément sur la barge de récupération Just Read The Instructions. Cet étage était utilisé pour la septième fois dans le cadre de cette mission. La réutilisation d'étages de fusée réduit, il est vrai, les coûts de lancement.

Un 'passager' supplémentaire

Le reste de la fusée a placé 51 satellites pour Starlink en orbite autour de notre planète. Avec Starlink, SpaceX envisage de mettre en oeuvre un réseau mondial d'internet à haut débit. L'entreprise a désormais déjà lancé 3.259 Starlink en tout.

Il y avait un 'passager' supplémentaire: le remorqueur spatial Sherpa-LTC2 de l'entreprise Spaceflight. L'appareil a effectué une charge utile ('payload') pour le programme d'essai Varuna de Boeing, afin de tester la communication pour une constellation de 147 satellites non géostationnaires.

