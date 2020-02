Sony a annoncé qu'elle ne participera pas à Pax East. Après MWC, c'est là une nouvelle grande conférence qui pâtit des désistements suite à l'épidémie du coronavirus.

Pax East est l'une des principales conférences sur les jeux aux Etats-Unis. Elle est organisée chaque année à Boston. Sony, à l'initiative de la console de jeu PlayStation notamment, y était attendue avec un tas de nouveaux jeux, dont The Last of Us Part II. Tel ne sera cependant pas le cas.

"Nous pensions que c'était là l'option la plus sage au vu de l'évolution de la situation au quotidien", déclare l'entreprise dans un communiqué posté sur son blog. "Nous sommes déçus de devoir renoncer à participer à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre personnel sont notre priorité numéro un."

Le coronavirus a entre-temps contaminé plus de 75.000 personnes dans le monde, dont l'immense majorité dans la province chinoise de Wuhan. Quelque deux mille d'entre elles seraient déjà décédées.

L'inquiétude quant à la propagation du virus avait précédemment déjà généré des désistements et, finalement, l'annulation du Mobile World Congress de Barcelone, qui aurait dû démarrer début de la semaine prochaine. La question est à présent de savoir si les participants à Pax East, tout comme ce fut le cas pour MWC, tomberont comme des dominos dans les jours à venir. La conférence est prévue du 27 mai au 1er mars.

