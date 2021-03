Les nouveaux contrôleurs VR sont équipés de quelques nouveautés figurant aussi dans le contrôleur par défaut fourni avec la console, comme des détentes adaptives, le retour haptique et des capteurs.

Les nouveaux contrôleurs VR ont un look étonnant avec une sorte de boule qui entoure la main de l'utilisateur. Tout comme le contrôleur par défaut livré avec la PS5, ils disposent de ce qu'on appelle des détentes adaptives. Il s'agit là d'un système par lequel des boutons peuvent offrir une certaine résistance, lorsqu'on les presse, un peu à l'instar d'un arc que l'on tend. Cela se traduit par une expérience plus intense du jeu.

Outre les détentes adaptives, les contrôleurs disposent également du retour haptique, leur permettant d'imiter au moyen de vibrations des sensations émanant d'un environnement virtuel, comme le fait d'agiter un verre rempli de graviers ou de rouler sur un sentier sablonneux trempé. Les contrôleurs peuvent aussi enregistrer les endroits où reposent les doigts du joueur, ce qui permet d'utiliser des gestes plus naturels durant le jeu, selon Sony.

Un 'tracking ring' doit en outre veiller à ce que le casque sache où se trouvent les mains de l'utilisateur. On peut en déduire que le nouveau casque fonctionne avec ses propres capteurs et donc plus avec une caméra ou un détecteur à installer sur la TV.

Sony n'a pas encore annoncé à quoi ressemblera le nouveau casque VR pour la PS5. La présentation de ce casque est prévue pour après 2021, mais l'entreprise serait déjà prête à effectuer des tests avec des studios de jeux.

