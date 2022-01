Lors du salon CES, Sony a donné plus d'informations sur le casque PS VR2, le successeur du casque de réalité virtuelle lancé précédemment pour la PlayStation.

L'appellation du casque est désormais connue: il s'agira du PlayStation VR2 pour lequel une PlayStation 5 sera nécessaire. En outre, on déclare chez Sony que l'appareil aura une résolution supérieure à celle de son prédécesseur avec un mini-écran HDR de 4.000 x 2.040 pixels. Autre nouveauté embarquée: un oculomètre ('eye tracker') pour éviter que l'utilisateur doive installer quelque part dans une pièce une caméra pour suivre ses mouvements. Le PS VR2 sera équipé de quatre caméras, selon Sony, qui seront utilisées pour suivre les yeux de l'utilisateur et les contrôleurs.

Lisez aussi: Sony lance un casque VR pour la PlayStation 5

Ces contrôleurs sont appelés VR2 Sense, mais on n'en sait pas grand-chose de plus. Précédemment, Sony avait précisé qu'ils contiendraient des gâchettes adaptables et le feedback haptique, à l'instar de la PlayStation 5 par exemple. La date de sortie et le prix de l'appareil n'ont pas encore été communiqués.

En plus des détails sur le hardware, Sony annonce aussi un premier jeu pour le PS VR2. Il s'agit d'Horizon Call of the Mountain, un jeu de réalité virtuelle dans la série Horizon. Cela signifie que vous jouerez probablement de nouveau le rôle d'Aloy qui s'attaque à toutes sortes de robots avec son arc et ses flèches.

L'appellation du casque est désormais connue: il s'agira du PlayStation VR2 pour lequel une PlayStation 5 sera nécessaire. En outre, on déclare chez Sony que l'appareil aura une résolution supérieure à celle de son prédécesseur avec un mini-écran HDR de 4.000 x 2.040 pixels. Autre nouveauté embarquée: un oculomètre ('eye tracker') pour éviter que l'utilisateur doive installer quelque part dans une pièce une caméra pour suivre ses mouvements. Le PS VR2 sera équipé de quatre caméras, selon Sony, qui seront utilisées pour suivre les yeux de l'utilisateur et les contrôleurs.Ces contrôleurs sont appelés VR2 Sense, mais on n'en sait pas grand-chose de plus. Précédemment, Sony avait précisé qu'ils contiendraient des gâchettes adaptables et le feedback haptique, à l'instar de la PlayStation 5 par exemple. La date de sortie et le prix de l'appareil n'ont pas encore été communiqués.En plus des détails sur le hardware, Sony annonce aussi un premier jeu pour le PS VR2. Il s'agit d'Horizon Call of the Mountain, un jeu de réalité virtuelle dans la série Horizon. Cela signifie que vous jouerez probablement de nouveau le rôle d'Aloy qui s'attaque à toutes sortes de robots avec son arc et ses flèches.