Sony PlayStation organisera le vendredi 11 juin un événement durant lequel elle donnera plus de détails à propos des premiers jeux PS5. La présentation de ceux-ci était primitivement prévue pour le 4 juin, mais elle a été postposée à une date ultérieure en raison de l'escalade des manifestations aux Etats-Unis.

La présentation démarrera vendredi soir à 22H belge et pourra être suivie via une diffusion en direct sur le site web PlayStation. On s'attend à ce que l'événement dure une heure environ. En raison du lancement de la PS5, juste avant la période des fêtes de fin d'année, Sony organisera régulièrement des diffusions de ce genre avec des mises à jour au niveau des jeux et de la console elle-même.

L'accent mis sur les jeux

A propos du matériel de la PlayStation 5, on en sait déjà beaucoup, mais le design définitif de la console ne sera probablement pas encore dévoilé vendredi. L'accent sera mis lors de ce premier 'livestream' sur les jeux pour la console de la prochaine génération de Sony.

Initialement, l'événement aurait dû se dérouler le 4 juin, mais suite à la mort de l'Afro-Américain George Floyd et aux manifestations qui s'ensuivirent aux Etats-Unis, Sony décida de postposer la présentation. Sur Twitter, l'entreprise avait écrit à ce propos: 'Nous ne trouvons pas correct de fêter maintenant le lancement de jeux vidéo. Il y a pour l'instant des voix plus importantes qui doivent se faire entendre.'

La présentation démarrera vendredi soir à 22H belge et pourra être suivie via une diffusion en direct sur le site web PlayStation. On s'attend à ce que l'événement dure une heure environ. En raison du lancement de la PS5, juste avant la période des fêtes de fin d'année, Sony organisera régulièrement des diffusions de ce genre avec des mises à jour au niveau des jeux et de la console elle-même.A propos du matériel de la PlayStation 5, on en sait déjà beaucoup, mais le design définitif de la console ne sera probablement pas encore dévoilé vendredi. L'accent sera mis lors de ce premier 'livestream' sur les jeux pour la console de la prochaine génération de Sony.Initialement, l'événement aurait dû se dérouler le 4 juin, mais suite à la mort de l'Afro-Américain George Floyd et aux manifestations qui s'ensuivirent aux Etats-Unis, Sony décida de postposer la présentation. Sur Twitter, l'entreprise avait écrit à ce propos: 'Nous ne trouvons pas correct de fêter maintenant le lancement de jeux vidéo. Il y a pour l'instant des voix plus importantes qui doivent se faire entendre.'