La PlayStation 5, la nouvelle version de la console de jeu populaire, devrait arriver sur le marché avant les fêtes de fin d'année 2020, selon Sony.

Lors de sa conférence de presse au CES, l'important salon de l'électronique organisé à Las Vegas, Sony a annoncé la nouvelle console PlayStation 5, qui devrait être commercialisée fin de cette année, juste à temps pour les fêtes.

A propos de la console proprement dite, qui devrait succéder à la bien connue PlayStation 4, on ne sait pas encore grand-chose, si ce n'est qu'elle supporterait l'audio 3D et Blu-Ray. Elle serait aussi équipée de contrôleurs haptiques (à la manière des contrôleurs vibrants et sensibles à la localisation qui accompagnent dès à présent de nombreuses consoles de jeu), d'un disque SSD réduisant les durées de recharge et, évidemment, de meilleures options graphiques, dont du matériel de 'ray tracing' (une technologie de production d'images).

Cette information sort un mois, après que le concurrent Microsoft ait annoncé la nouvelle version de sa console, la Xbox Series X. Cela ne vous étonnera pas que cet appareil est lui aussi planifié pour fin 2020. Tout semble donc indiquer qu'une nouvelle édition de la 'guerre des consoles' est en train de se préparer ou à tout le moins une période de marketing particulièrement intense.

Lors de sa conférence de presse au CES, l'important salon de l'électronique organisé à Las Vegas, Sony a annoncé la nouvelle console PlayStation 5, qui devrait être commercialisée fin de cette année, juste à temps pour les fêtes.A propos de la console proprement dite, qui devrait succéder à la bien connue PlayStation 4, on ne sait pas encore grand-chose, si ce n'est qu'elle supporterait l'audio 3D et Blu-Ray. Elle serait aussi équipée de contrôleurs haptiques (à la manière des contrôleurs vibrants et sensibles à la localisation qui accompagnent dès à présent de nombreuses consoles de jeu), d'un disque SSD réduisant les durées de recharge et, évidemment, de meilleures options graphiques, dont du matériel de 'ray tracing' (une technologie de production d'images). Cette information sort un mois, après que le concurrent Microsoft ait annoncé la nouvelle version de sa console, la Xbox Series X. Cela ne vous étonnera pas que cet appareil est lui aussi planifié pour fin 2020. Tout semble donc indiquer qu'une nouvelle édition de la 'guerre des consoles' est en train de se préparer ou à tout le moins une période de marketing particulièrement intense.