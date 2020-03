Le fabricant de haut-parleurs Sonos, spécialisé en audio 'multiroom', introduira en juin un nouveau système d'exploitation et une appli correspondante. Avec Sonos S2, comme l'écosystème s'appellera, l'utilisateur pourra apprécier tout contenu audio à la qualité supérieure et personnaliser davantage son installation musicale. D'anciens produits de Sonos ne recevront pas cette mise à jour.

A propos des nouvelles possibilités offertes par le nouveau système d'exploitation S2, Sonos n'a pas encore fourni beaucoup de détails. Ce qui est clair, c'est qu'une plus large bande passante audio sera disponible pour la reproduction musicale en qualité Audio Hi-Res. Selon The Mac Observer, on y trouvera aussi une nouvelle fonction appelée Room Groups qui devrait faciliter le regroupement de haut-parleurs. La fonction 'retiendrait' par exemple quels haut-parleurs ou espaces vous regroupez régulièrement, afin que vous ne deviez pas à chaque fois reprendre tout depuis le début.

Les appareils non visés ici sont des modèles assez vieux. Il s'agit spécifiquement des anciens Zone Players, des Connect et Connect:Amp de la première génération, ainsi que du Play:5 de la première génération. Le Sonos Bridge et la télécommande CR200 ne seront pas non plus compatibles avec S2. Ces appareils continueront certes de recevoir encore les correctifs et mises à jour sécuritaires, mais pas les nouvelles fonctions.

Les utilisateurs pourront eux-mêmes choisir d'installer ou non la mise à jour S2. Dans un système 'multiroom' mixte, regroupant donc d'anciens et de nouveaux haut-parleurs Sonos, les modèles récents ne recevront pas non plus les nouvelles fonctions. Dans ce cas, l'appli actuelle pourra toujours être utilisée. Elle sera du reste rebaptisée en Sonos 1 Controller.

Une autre possibilité, c'est que l'utilisateur scinde ses haut-parleurs Sonos en deux systèmes distincts. Les haut-parleurs compatibles pourront alors être commandés avec la nouvelle appli S2, en ce compris toutes les nouvelles fonctions, alors que les anciens haut-parleurs seront pilotés par le Sonos 1 Controller.

