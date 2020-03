En raison de fortes critiques, Sonos a renoncé au 'Recycle Mode', par lequel d'anciens haut-parleurs étaient rendus inutilisables lors d'échanges.

Sonos, fabricant de haut-parleurs intelligents, avait mis en oeuvre l'année dernière un programme d'échange. Ce programme hardware baptisé 'Trade Up' permettait aux utilisateurs de bénéficier d'une ristourne, lorsqu'ils recyclaient de manière responsable d'anciens produits. Dans la pratique, il s'avéra cependant que dès que l'utilisateur rentrait ses appareils dans le cadre de Trade Up, ils étaient rendus inutilisables au moyen d'une mise à jour logicielle. Les appareils ne pouvaient donc plus être ni revendus ni transmis à des membres de la famille, à tout le moins des façons écologiquement responsables de traiter d'anciens appareils.

Voilà qui valut à Sonos une volée de bois vert et l'incita à supprimer le programme, selon le site technologique The Verge. Les clients pourront encore et toujours bénéficier d'une ristourne s'ils souhaitent acheter un appareil plus récent en remplacement d'un plus ancien ne recevant plus de mises à jour. Sonos leur demandera désormais de réinitialiser leurs anciens appareils aux paramètres d'usine.

