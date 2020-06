Lundi en soirée, le spécialiste des haut-parleurs Sonos a commencé à distribuer son nouveau logiciel S2. Ce dernier supporte entre autres l'audio en qualité sonore supérieure et offre une fonction Room Groups pratique. Les utilisateurs qui possèdent tant des anciens que des nouveaux haut-parleurs Sonos, auront un choix bien difficile à faire.

Même si Sonos fabrique depuis quelque quinze années déjà des produits pour systèmes audio multi-espace, tous ces appareils étaient encore et toujours commandés par la même appli de Sonos. Cela a donc changé depuis hier. Les tout nouveaux produits de Sonos seront désormais pilotés exclusivement par la plate-forme S2. Il s'agit en l'occurrence des Sonos Five, Sonos Arc et Sonos Sub de la troisième génération, qui seront commercialisés à partir de ce mercredi 10 juin. La barre de son Arc génère un son Dolby Atmos qui n'est par exemple supporté que par le système d'exploitation S2.

Pas pour les haut-parleurs de la 'première heure'

Il existe également un tas de haut-parleurs qui fonctionnent tant avec le logiciel S2 qu'avec l'ancienne appli de Sonos. Du reste, cette dernière s'appelle désormais Sonos S1 et est reconnaissable à sa petite icône argentée (rouge pour l'appli S2). Quiconque ne possède que des haut-parleurs compatibles S2, n'a toutefois aucune raison de s'en tenir au logiciel S1 et a tout intérêt à migrer. Il n'y a en effet qu'ainsi qu'on est pris en considération pour les nouvelles fonctions de cette plate-forme: l'ancien logiciel S1 ne recevra à l'avenir plus que les correctifs de bugs et les mises à jour sécuritaires.

Les difficultés ne débutent que si votre système audio multi-espace comprend tant des haut-parleurs Sonos (assez) récents que des modèles de la 'première heure'. Il y a en effet encore pas mal de produits en circulation qui ne sont pas compatibles avec la plate-forme S2, comme par exemple les différents Zone Players, les Connect et Connect:Amp de la première génération, le Play:5 initial (Gen 1) et la télécommande CR200, ainsi que le Bridge quelque peu tombés en désuétude.

Remplacer ou scinder?

Ces appareils ne permettent pas une intégration dans le nouvel environnement S2. Dans ce cas, l'utilisateur peut prévoir trois choses: soit ne pas tenir compte de la mise à jour et continuer d'utiliser l'écosystème S1 de Sonos (et passer donc à côté des nouvelles fonctions), soit remplacer le matériel plus âgé par de nouveaux éléments (Sonos dispose à cette fin d'un programme Trade Up proposé avec 30 pour cent de ristourne), soit encore scinder le système audio multi-espace en deux réseaux séparés: l'un commandé avec l'appli S1 et l'autre tournant sur la plate-forme S2.

Pour beaucoup de clients Sonos, la première option sera la plus intéressante, même si cela signifie qu'il faudra peut-être déplacer un ou plusieurs haut-parleur(s). L'ancien Connect de votre living ne reproduira en effet plus la musique de manière parfaitement synchrone avec, disons, un Sonos One.

Inutilement compliqué

A notre grand étonnement, Sonos rend cependant à l'utilisateur la vie inutilement compliquée au niveau de la scission du système existant en deux réseau séparés. Quiconque possède des haut-parleurs non compatibles, voit apparaître après le démarrage de l'appli S2 le message, selon lequel il y a deux (?) options: soit commander le système avec le contrôleur S1, soit installer un nouveau système avec l'appli S2. Problème: cette appli refuse de s'ouvrir aussi longtemps qu'un produit non compatible est détecté (et le débranchement de la fiche n'apporte malheureusement pas de solution). Pour la troisième option, à savoir la scission du système, il convient manifestement que l'utilisateur se tire d'affaire tout seul. Sonos s'apprête donc sans aucun doute à faire l'objet d'un afflux de coups de fil à son service d'assistance de la part de clients qui ne s'y retrouvent pas lors de l'installation.

La solution en bref? Dans l'ancienne appli S1 pour iOS et Android est assez bien dissimulée quelque part sous 'Outils système' une fonction permettant de supprimer et de réinitialiser les haut-parleurs non compatibles aux paramètres d'origine. Ce n'est qu'ensuite que la mise à jour S2 se déploie plus avant. Par après, l'utilisateur pourra intégrer le composant supprimé en tant que tout 'nouveau' haut-parleur dans le réseau S1 qui se commande avec l'ancienne appli. Sonos ne mérite en tout cas pas une médaille pour cette solution. Espérons qu'une mise à jour rapide de la nouvelle appli S2 offrira aussi une solution d'installation fluide pour les 'scindeurs' parmi les utilisateurs de Sonos.

La nouvelle appli S2 de Sonos S2 est disponible pour iOS, Android, PC Windows et ordinateurs macOS.

Même si Sonos fabrique depuis quelque quinze années déjà des produits pour systèmes audio multi-espace, tous ces appareils étaient encore et toujours commandés par la même appli de Sonos. Cela a donc changé depuis hier. Les tout nouveaux produits de Sonos seront désormais pilotés exclusivement par la plate-forme S2. Il s'agit en l'occurrence des Sonos Five, Sonos Arc et Sonos Sub de la troisième génération, qui seront commercialisés à partir de ce mercredi 10 juin. La barre de son Arc génère un son Dolby Atmos qui n'est par exemple supporté que par le système d'exploitation S2.Il existe également un tas de haut-parleurs qui fonctionnent tant avec le logiciel S2 qu'avec l'ancienne appli de Sonos. Du reste, cette dernière s'appelle désormais Sonos S1 et est reconnaissable à sa petite icône argentée (rouge pour l'appli S2). Quiconque ne possède que des haut-parleurs compatibles S2, n'a toutefois aucune raison de s'en tenir au logiciel S1 et a tout intérêt à migrer. Il n'y a en effet qu'ainsi qu'on est pris en considération pour les nouvelles fonctions de cette plate-forme: l'ancien logiciel S1 ne recevra à l'avenir plus que les correctifs de bugs et les mises à jour sécuritaires.Les difficultés ne débutent que si votre système audio multi-espace comprend tant des haut-parleurs Sonos (assez) récents que des modèles de la 'première heure'. Il y a en effet encore pas mal de produits en circulation qui ne sont pas compatibles avec la plate-forme S2, comme par exemple les différents Zone Players, les Connect et Connect:Amp de la première génération, le Play:5 initial (Gen 1) et la télécommande CR200, ainsi que le Bridge quelque peu tombés en désuétude.Ces appareils ne permettent pas une intégration dans le nouvel environnement S2. Dans ce cas, l'utilisateur peut prévoir trois choses: soit ne pas tenir compte de la mise à jour et continuer d'utiliser l'écosystème S1 de Sonos (et passer donc à côté des nouvelles fonctions), soit remplacer le matériel plus âgé par de nouveaux éléments (Sonos dispose à cette fin d'un programme Trade Up proposé avec 30 pour cent de ristourne), soit encore scinder le système audio multi-espace en deux réseaux séparés: l'un commandé avec l'appli S1 et l'autre tournant sur la plate-forme S2.Pour beaucoup de clients Sonos, la première option sera la plus intéressante, même si cela signifie qu'il faudra peut-être déplacer un ou plusieurs haut-parleur(s). L'ancien Connect de votre living ne reproduira en effet plus la musique de manière parfaitement synchrone avec, disons, un Sonos One.A notre grand étonnement, Sonos rend cependant à l'utilisateur la vie inutilement compliquée au niveau de la scission du système existant en deux réseau séparés. Quiconque possède des haut-parleurs non compatibles, voit apparaître après le démarrage de l'appli S2 le message, selon lequel il y a deux (?) options: soit commander le système avec le contrôleur S1, soit installer un nouveau système avec l'appli S2. Problème: cette appli refuse de s'ouvrir aussi longtemps qu'un produit non compatible est détecté (et le débranchement de la fiche n'apporte malheureusement pas de solution). Pour la troisième option, à savoir la scission du système, il convient manifestement que l'utilisateur se tire d'affaire tout seul. Sonos s'apprête donc sans aucun doute à faire l'objet d'un afflux de coups de fil à son service d'assistance de la part de clients qui ne s'y retrouvent pas lors de l'installation.La solution en bref? Dans l'ancienne appli S1 pour iOS et Android est assez bien dissimulée quelque part sous 'Outils système' une fonction permettant de supprimer et de réinitialiser les haut-parleurs non compatibles aux paramètres d'origine. Ce n'est qu'ensuite que la mise à jour S2 se déploie plus avant. Par après, l'utilisateur pourra intégrer le composant supprimé en tant que tout 'nouveau' haut-parleur dans le réseau S1 qui se commande avec l'ancienne appli. Sonos ne mérite en tout cas pas une médaille pour cette solution. Espérons qu'une mise à jour rapide de la nouvelle appli S2 offrira aussi une solution d'installation fluide pour les 'scindeurs' parmi les utilisateurs de Sonos.La nouvelle appli S2 de Sonos S2 est disponible pour iOS, Android, PC Windows et ordinateurs macOS.