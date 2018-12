SoftBank vit un début boursier tumultueux

L'action SoftBank Corp est entrée à la bourse de Tokyo à une valeur de 1.500 yens, mais elle a reculé à 1.300 yens dès le premier jour. En entrant à la bourse, le groupe récolte en tout 23,5 milliards de dollars (après conversion). Il s'agit là, comme c'était attendu, de la plus importante introduction en bourse de l'histoire du Japon.

Parmi les facteurs qui ont provoqué le recul, on cite une panne de réseau plus tôt ce mois-ci (due essentiellement à un problème survenu chez Ericsson), le sérieux endettement de la société-mère SoftBank Group (qui accuse une dette de 160 milliards de dollars) et le climat économique général pour le moins agité.

SoftBank Corp est l'action de la branche de téléphonie mobile du géant technologique et télécom japonais SoftBank. Ce dernier est ces dernières années passé du stade d'entreprise télécom en celui d'un des plus importants investisseurs technologiques au monde. Il est aussi le groupe à l'initiative des robots Pepper bien connus.