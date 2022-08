Le service de messagerie Snapchat, qui n'enregistre plus de bénéfice depuis quelque temps déjà, envisagerait dans les jours à venir de licencier quelque 20% de son personnel. Elle ferait ainsi partie d'une longue liste d'entreprises technologiques qui réduisent nettement leurs coûts de personnel.

L'entreprise plancherait sur ce projet depuis quelques semaines déjà, selon le site technologique The Verge. Les licenciements concerneraient surtout les départements en charge des mini-applis et des jeux pour Snapchat, ainsi que la division hardware s'occupant notamment des lunettes AR Spectacles.

Snap occupe plus de 6.400 personnes, ce qui fait qu'un cinquième correspondrait au limogeage de plus de mille employés. Cette phase de licenciements, si elle devient réalité, ne serait pas une grande surprise dans la mesure où, tout comme de nombreuses firmes technologiques, Snap recruta pas mal de personnel durant la pandémie pour répondre à une demande en croissance. L'année dernière, ses revenus ont cependant régressé, et son action a perdu 80% de sa valeur. L'une des raisons à cela, à entendre le CEO Evan Spiegel, réside dans les règles de confidentialité plus strictes dans iOS, qui font qu'il s'avère plus compliqué de faire de la publicité auprès des utilisateurs d'iPhone, ce qui affecte également son concurrent Meta.

Phases de licenciements

L'inflation et une utilisation en baisse à la fin de deux années de confinements contraignent toute une série d'entreprises technologiques à limoger des employés. Ces derniers mois, Oracle, Microsoft, Meta et Tesla ont ainsi annoncé des licenciements, mais Netflix, Shopify, SoundCloud ont aussi effectué des coupes sombres dans leur personnel.

