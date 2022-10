L'entreprise louvaniste SettleMint lève 16 millions d'euros dans le cadre d'une phase de capitalisation de série A. Elle souhaite ainsi s'étendre au Japon notamment et renforcer sa position.

SettleMint se concentre sur une plate-forme 'low code' pour applications de chaîne de blocs et a été créée par le CEO Matthew Van Niekerk et le CTO Roderik van der Veer. L'investissement récolté à présent provient de Molten Ventures et TOB Ventures. En 2019, l'entreprise avait déjà recueilli un million et demi d'euros chez VLAIO.

La phase de capitalisation a d'une part comme but de renforcer la position de l'entreprise sur ses marchés actuels. Aujourd'hui, elle dispose déjà de bureaux à Dubaï et à Ryadh et est notamment active en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Inde et à Singapour.

D'autre part, elle envisage aussi la poursuite d'une extension internationale, plus spécifiquement au Japon. Son programme de partenariats s'est désormais également étoffé. Elle a en outre l'ambition d'engager soixante personnes supplémentaires.

SettleMint se concentre sur une plate-forme 'low code' pour applications de chaîne de blocs et a été créée par le CEO Matthew Van Niekerk et le CTO Roderik van der Veer. L'investissement récolté à présent provient de Molten Ventures et TOB Ventures. En 2019, l'entreprise avait déjà recueilli un million et demi d'euros chez VLAIO.La phase de capitalisation a d'une part comme but de renforcer la position de l'entreprise sur ses marchés actuels. Aujourd'hui, elle dispose déjà de bureaux à Dubaï et à Ryadh et est notamment active en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Inde et à Singapour.D'autre part, elle envisage aussi la poursuite d'une extension internationale, plus spécifiquement au Japon. Son programme de partenariats s'est désormais également étoffé. Elle a en outre l'ambition d'engager soixante personnes supplémentaires.