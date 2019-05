SettleMint, la scale-up belge de chaînes de blocs, a fait l'objet d'un subside au niveau de la recherche de la part de VLAIO, la 'Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen'. L'entreprise récolte ainsi 1,591 million d'euros en vue de développer plus avant son middleware.

SettleMint est spécialisée dans les applications 'blockchain' pour le marché financier. Son siège central se trouve à Louvain, mais elle possède aussi des filiales à Dubaï et à Ryad. L'entreprise conçoit notamment un middleware, appelé Mint, qui permet à autrui d'intégrer aisément la technologie de la chaîne de blocs dans des applications pratiques. Mint veille entre autres à ce que les entreprises puissent intégrer la chaîne de blocs à des applications et systèmes 'legacy' existants dans le back-end. C'est ce middleware que l'entreprise veut approfondir au moyen du subside recueilli.

La scale-up se voit attribuer 1,591 million d'euros. Conjointement à un récent subside obtenu d'Horizon 2020, un programme d'investissement européen pour les PME, le montant total injecté dans SettleMint atteint ainsi 3,4 millions d'euros.

"SettleMint est ravie d'avoir obtenu le soutien de VLAIO pour permettre de poursuivre le développement de notre technologie de base", déclare le cofondateur et CEO Matthew Van Niekerk dans un communiqué. "Nous nous sommes nous-mêmes positionnés en tant que leader du marché et grâce à un développement accéléré, nous allons pouvoir maintenir cette position des années durant encore."

SettleMint fournit sa technologie à Elia et Proximus notamment et collabore avec l'ONG VIA Don Bosco.