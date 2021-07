Le fabricant de logiciels Thrives passe aux mains du fournisseur de services informatiques courtraisien Savaco.

Nous ne connaissons pas le coût de cette transaction. Thrives n'a pas non plus annoncé son chiffre d'affaires. Trends Top nous apprend toutefois que l'année dernière, l'entreprise de Louvain a combiné une marge brute de 380 901 euros avec un bénéfice de 238 598 euros et ce, avec un effectif de 3 collaborateurs. Savaco affirme que cette reprise lui permettra d'augmenter son chiffre d'affaires pour atteindre 40 millions d'euros et de compter au total plus de 200 collaborateurs.

Thrives est spécialisée dans le Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement. Savaco est intéressée par ces connaissances supplémentaires, mais aussi par l'élargissement de son empreinte régionale en Flandre. Il s'agit pour Savaco de la troisième reprise en un an et demi. Elle a en effet repris l'intégrateur cloud IT-care en février de l'année dernière et l'entreprise gantoise Atri Services en mai. Début 2018, AAC Capital a rejoint l'aventure en tant que partenaire financier.

Savaco a été fondée en 1991 par Carl Sabbe et Rik Vandemoortele. Quant à Thrives, elle a été créée il y a cinq ans par Nathan Vanblaere et Kris Sevenants, qui resteront dans l'entreprise après la reprise. Les bureaux, situés à Louvain, seront également conservés. Dans un communiqué de presse, les deux parties parlent principalement de la complémentarité de cette opération. "Pour tous les clients, cette reprise représente un élargissement de notre portefeuille de produits et de services", déclare Rik Vandemoortele. Désormais, les clients de Thrives auront notamment accès, d'une part, aux services relatifs au cloud hybride, à la connectivité et à la cybersécurité et, d'autre part, aux applications relatives à l'Internet des objets, à la réalité augmentée, à la conception assistée par ordinateur et à la gestion du cycle de vie du produit.

