Savaco rachète l'intégrateur 'cloud' IT-Care. Le fournisseur de services IT de Courtrai devient ainsi une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros et occupant 180 personnes.

Savaco, fondée en 1991 par Carl Sabbe et Rik Vandemoortele, renforce ses ambitions de croissance en effectuant ce rachat. "Pour suivre les innovations se succédant rapidement dans le secteur numérique pour nos clients et pour les mettre en oeuvre chez eux, il fallait passer par un accroissement d'échelle. Grâce à cette reprise, nous créerons non seulement de meilleurs services pour nos clients, mais aussi de nouvelles opportunités pour tous les collaborateurs de Savaco et d'IT-Care", explique Carl Sabbe, co-CEO de Savaco, dans un communiqué de presse.

Avec IT-Care, l'entreprise met la main sur un intégrateur 'cloud' complet installé à Poperinge, qui accompagne les PME dans leur transition vers le nuage, avec un solide focus Microsoft et Proximus. "IT-Care décida il y a des années déjà de jouer la carte du nuage public. Nous sommes convaincus que cette technologie est parée pour le futur", précise le co-fondateur et co-CEO de Savaco, Rik Vandemoortele. Les clients existants de Savaco pourront désormais compter sur une expertise supplémentaire en nuage public axée par exemple sur Microsoft Azure et Office 365. Serge De Geyter, CEO d'IT-Care, envisage aussi des possibilités supplémentaires pour les plus de 600 clients d'IT-Care. Grâce au rachat, ils auront en effet accès à la gamme étoffée de Savaco en matière de centres de données hybrides, cyber-sécurité, connectivité, mais aussi d'applications telles CAD & PLM, 'enterprise service management', IoT, Big Data Analytics et Réalité Augmentée.

A court terme, le rachat n'entraînera que peu de changements pour les clients, qui garderont leurs personnes de contact et ce, tant sur le plan technique que commercial. Les deux entreprises continueront provisoirement d'opérer à partir de leurs sites actuels (Courtrai, Gand et Poperinge). Selon Vandemoortele, l'objectif est cependant que les deux parties fusionnent au bout d'un certain temps pour se retrouver sous la bannière Savaco.

IT-Care a été créée en 2008. Les germes de l'entreprise remontent à la fondation d'I.C.S. Computers en 1984. Durant l'exercice précédent, IT-Care a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros avec une trentaine de collaborateurs. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.

Savaco, fondée en 1991 par Carl Sabbe et Rik Vandemoortele, renforce ses ambitions de croissance en effectuant ce rachat. "Pour suivre les innovations se succédant rapidement dans le secteur numérique pour nos clients et pour les mettre en oeuvre chez eux, il fallait passer par un accroissement d'échelle. Grâce à cette reprise, nous créerons non seulement de meilleurs services pour nos clients, mais aussi de nouvelles opportunités pour tous les collaborateurs de Savaco et d'IT-Care", explique Carl Sabbe, co-CEO de Savaco, dans un communiqué de presse.Avec IT-Care, l'entreprise met la main sur un intégrateur 'cloud' complet installé à Poperinge, qui accompagne les PME dans leur transition vers le nuage, avec un solide focus Microsoft et Proximus. "IT-Care décida il y a des années déjà de jouer la carte du nuage public. Nous sommes convaincus que cette technologie est parée pour le futur", précise le co-fondateur et co-CEO de Savaco, Rik Vandemoortele. Les clients existants de Savaco pourront désormais compter sur une expertise supplémentaire en nuage public axée par exemple sur Microsoft Azure et Office 365. Serge De Geyter, CEO d'IT-Care, envisage aussi des possibilités supplémentaires pour les plus de 600 clients d'IT-Care. Grâce au rachat, ils auront en effet accès à la gamme étoffée de Savaco en matière de centres de données hybrides, cyber-sécurité, connectivité, mais aussi d'applications telles CAD & PLM, 'enterprise service management', IoT, Big Data Analytics et Réalité Augmentée.A court terme, le rachat n'entraînera que peu de changements pour les clients, qui garderont leurs personnes de contact et ce, tant sur le plan technique que commercial. Les deux entreprises continueront provisoirement d'opérer à partir de leurs sites actuels (Courtrai, Gand et Poperinge). Selon Vandemoortele, l'objectif est cependant que les deux parties fusionnent au bout d'un certain temps pour se retrouver sous la bannière Savaco. IT-Care a été créée en 2008. Les germes de l'entreprise remontent à la fondation d'I.C.S. Computers en 1984. Durant l'exercice précédent, IT-Care a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros avec une trentaine de collaborateurs. Le montant du rachat n'a pas été communiqué.