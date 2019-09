Saskia Van Uffelen devient Corporate vp Benelux chez Gfi. Dans sa nouvelle fonction, l'ex-CEO d'Ericsson sera chargée d'accélérer la croissance du groupe dans nos régions.

Saskia Van Uffelen reprend du service chez Gfi, le fournisseur français de services IT et réseautiques qui, l'année dernière, avait racheté RealDolmen. Grâce à ce rachat notamment, le groupe dispose désormais d'un solide ancrage dans notre pays, qu'il souhaite cependant encore étendre. Dans ce but, Gfi scinde son groupe EMEA en deux. En sa qualité de Corporate vp, Saskia Van Uffelen sera responsable de la zone Benelux. Son objectif sera d'accélérer la croissance dans ces pays. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail chez Gfi. Dans sa nouvelle fonction, elle collaborera avec les actuels general managers de Belgique et du Luxembourg.

Ces cinq dernières années, Van Uffelen assuma le rôle de CEO de la division belge d'Ericsson, spécialiste des infrastructures réseautiques. Avant cela, elle fut active notamment chez Xerox, Compaq, HP et Bull. Elle est également une ardente défenseuse des femmes dans l'IT et dans des fonctions dirigeantes. En 2011, elle fut, en tant que CEO de Bull Belux, désignée ICT Woman of the Year par Data News. Un an plus tard, elle fut élue 'Digital Champion' par la commissaire de l'UE de l'époque Neelie Kroes. Elle milite entre autres pour apporter des changements dans l'enseignement, ainsi que pour l'émancipation de groupe de personnes désavantagées au moyen de la technologie.