Samsung sortira son smartphone pliable cet été

Plusieurs informations avaient été révélées fin de l'année dernière déjà. Le Galaxy Fold aura un écran de 7,3 pouces baptisé Infinity Flex Display, d'une résolution de 1.536x2.152 à 420 dpi. L'écran à l'avant sera de 4,58 pouces d'une résolution de 840x1.960 à 420 dpi également.

Lors du lancement du S10, nous avons cette fois appris que l'appareil intégrera deux accus faisant conjointement 4.380 mAh et qu'il sera équipé de pas moins de six appareils photo (trois à l'arrière, deux à l'avant et un sur le couvercle).

Samsung commercialiserait cet appareil à partir du 26 avril, mais Samsung Belgique parle d'une disponibilité chez nous à partir du troisième trimestre (juillet-septembre).

A partir de 1.980 dollars

Le Fold ne sera cependant pas bon marché. Samsung évoque ainsi un prix de base à 1.980 dollars (pour la version la moins chère donc). L'entreprise précise cependant qu'il s'agit d'un produit de luxe.

Quels avantages un smartphone pliable représente-t-il? D'abord un espace écran supérieur. Lors d'une démo, Samsung a montré combien Google Maps devient nettement plus pratique sur un smartphone, mais l'entreprise prépare aussi une intégration fluide de Microsoft Office. Samsung a insisté à plusieurs reprises mettre tout en oeuvre pour rendre aussi positive que possible le passage d'un écran simple à un écran double.

YouTube ou Netflix s'afficheront aussi en plus grand, même si ce sera surtout intéressant quand, pendant le visionnement, vous voudrez utiliser Whatsapp et/ou rechercher quelque chose sur Google. Si vous vous livrez à du multitâche, vous serez à coup sûr mieux servi avec cet appareil.

Comment un smartphone pliable de ce genre peut-il voir le jour? Samsung elle-même parle d'une charnière sophistiquée à plusieurs engrenages, permettant de refermer l'appareil rapidement et aisément. Mais l'entreprise ajoute aussitôt avoir inventé une nouvelle couche polymère, permettant d'amincir l'écran de 50 pour cent par rapport à un écran ordinaire. Voilà ce qui, selon Samsung, rend le Galaxy Fold robuste et flexible à la fois.

Nous verrons ce qu'il en est réellement plus tard cette année. Selon les attentes, les principaux concurrents (Xiaomi, Huawei, LG et le moins bien connu Royole) présenteront également dans les semaines à venir leurs exemplaires pliables. C'est une bonne chose, car cela représente dès le départ davantage d'innovation et de concurrence dans un segment entièrement nouveau sur le plan des smartphones.