Samsung lance trois modèles Galaxy S10

Samsung a présenté en fait non pas un appareil, mais six: trois smartphones (la série S10), les oreillettes sans fil Galaxy Buds, la montre Galaxy Watch Active et le traceur de fitness Galaxy Fit.

Au niveau S10, on recense trois versions caractérisées par différentes tailles et catégories de prix. Les trois modèles disposent d'Android 9.0 (Pie), d'un processeur octa-coeur à 7 nanomètres et d'une prise casque. Ils sont tous trois étanches et résistants à la poussière (norme IP68), et leur carte de mémoire est extensible jusqu'à 512 giga-octets. Outre un connecteur USB-C, ils intègrent la fonction 12 W Fast Wireless Charging 2.0.

Le côté pratique de cette dernière fonction, c'est que les trois modèles disposent aussi du Wireless PowerShare. Cela signifie qu'il est possible, via chacun d'eux, de recharger d'autres appareils, du moins s'ils supportent la recharge sans fil. Vous pourrez donc recharger le S10 sur une prise secteur, tout en rechargeant un autre téléphone ou des oreillettes sans fil. Cette recharge n'est du reste pas limitée aux seuls appareils Samsung.

S10+

Le 10+ est le top-modèle de la série et dispose d'un écran de 6,4 pouces couvrant toute sa surface. Il se décline en versions à 8 ou 12 giga-octets de RAM et 128 Go, 512 Go ou 1 To de capacité de stockage. Sa batterie est de type 4.100 mAh. Il pèse 175 grammes et mesure 147,6 x 74,1 x 7,8 millimètres.

Le S10+ possède pas moins de cinq appareils photo: trois à l'arrière et deux en façade. A l'arrière, on trouve un modèle de 16 méga-pixels à objectif grand angle (F2,2) à ouverture jusqu'à 123 degrés, un autre 'dual pixel' de 12 méga-pixels à objectif large (F1,5/F2,4) double ouverture, et un troisième de 12 méga-pixels (Tele/F2,4)

A l'avant, il s'agit d'un modèle 'dual pixel' de 10 méga-pixels (F1,9) et d'un second de 8 méga-pixels (F2,2). La combinaison des deux devrait se traduire par une différence de profondeur, ce qui permettra désormais à donner à vos selfies un effet 'bokeh' (arrière-plan flouté).

Quels en seront les prix? Pas piqués des vers! Le S10+ de 12 giga-octets de RAM et 1 téraoctet de capacité de stockage reviendra à 1.599,99 euros. La version de 8 giga-octets de RAM et 512 giga-octets d'espace de stockage coûtera 1.245,99 euros, et la même version avec 128 giga-octets de capacité de stockage sera vendue à 999,99 euros.

S10

Le S10 'ordinaire' diffère principalement du S10+ au niveau du format et de la batterie et offre un écran de 6,1 pouces couvrant également toute sa surface et caractérisé par un ratio de 19:9. L'appareil pèse 157 grammes et mesure 149,9 x 70,4 x 7,8 millimètres.

Les appareils photo à l'arrière sont identiques à ceux du S10+. En façade, le S10 dispose du même appareil de 10 méga-pixels que celui du S10+, mais est privé du modèle 8 méga-pixels à effet de profondeur.

Le S10 dispose d'un accu de 3.400 mAh, de 8 Go de RAM et de 128 ou 512 giga-octets de capacité de stockage. Les prix: 1.149,99 euros (512 Go de capacité de stockage) ou 899,99 euros (128 Go).

S10e

Le S10e est peut-être le plus petit et meilleur marché des trois, mais là où le S10+ offre des spécifications supérieures à un prix qui l'est tout autant, le S10e représente un meilleur équilibre entre un produit-phare de qualité, tout en restant sous le prix d'un mois... de salaire.

L'appareil dispose d'un solide écran de 5,8 pouces n'allant pas ici de bord à bord, mesure 142,2 x 69,9 x 7,9 millimètres et pèse 150 grammes. Il se caractérise par 6 giga-octets de RAM, ce qui est encore et toujours très appréciable, et par 128 giga-octets de capacité de stockage. Sa batterie est de type 3.100 mAh.

L'appareil photo en façade est de 10 méga-pixels (F1,9). A l'arrière, tout comme pour les S10+ et S10, on trouve un appareil de 16 méga-pixels ultra-grand angle et un 'dual pixel' de 12 méga-pixels. Seul l'appareil de 12 méga-pixels manque ici à l'appel.

Pour cette version caractérisée par un appareil photo en moins, une RAM et une batterie un peu inférieures, vous paierez 749,99 euros.

Les trois smartphones seront disponibles à partir du 8 mars et peuvent être précommandés à partir de ce 21 février. Pour toute précommande, vous recevrez les oreillettes sans fil Galaxy Buds gratuitement.

Stabilisation vidéo

Mais pourquoi un téléphone a-t-il besoin de trois appareils photo à l'arrière? Le premier avantage est l'appareil ultra-grand angle permettant de photographier de très près un groupe de personnes ou un paysage par exemple.

Mais Samsung mise aussi sur la stabilisation de l'image. L'OIS (Optical Image Stabilization) est déjà bien présente, mais en combinant les trois objectifs en prise de vue vidéo, Samsung promet des images vidéo stables même lors d'une descente en snowboard dans la neige. "Vous n'aurez plus besoin de votre GoPro", déclare Olivier Jagenau de Samsung. On ne sait cependant pas si Samsung va aussi fournir d'origine les accessoires pour installer le téléphone sur le casque, car mieux vaut ne pas perdre un appareil de... 1.599,99 euros dans la neige.

Visionner en haut, paramétrer en bas

En outre, Samsung promet un tas de fonctions supplémentaires qui devraient surtout rendre ses téléphones meilleurs que ceux de la concurrence. C'est ainsi que les S10+ et S10 ont un scanner d'empreintes digitales intégré à l'écran (chez S10e, il se situe latéralement), et l'entreprise prétend qu'il fonctionne tout aussi bien avec un écran ou un doigt mouillé.

Samsung ajoute aussi son One UI à Android. L'entreprise tente de placer le plus de réglages possibles au bas de l'écran. Cela peut sembler anodin, mais pour un téléphone de 6,4 pouces, cela signifie que vous pourrez paramétrer le réveil d'une seule main. L'appareil apprend aussi de vos manipulations et tiendra donc prêtes les applis que vous utilisez à des moments précis (par exemple Waze), mais il les désactivera, si vous ne les utilisez plus par la suite.

Lors de la présentation, Data News a pu tester brièvement les appareils. On a ainsi pu surtout observer combien la série S10 était particulièrement légère par rapport à des appareils similaires. Quant à savoir si leurs spectaculaires spécifications s'avèrent appréciables dans la vie de tous les jours, vous le saurez bientôt dans notre 'review'.

Montre intelligente et traceurs de fitness

En marge de la présentation de la série S10, Samsung a aussi exhibé sa Galaxy Watch Active. Cette montre intelligente très mince mesure vos activités sportives, votre modèle de sommeil et votre niveau de stress. L'appareil tourne sur Tizen wearable OS 4.0, dispose de 4 giga-octets d'espace de stockage, de 786 méga-octets de RAM et peut se recharger sans fil. L'accu a une capacité de 230 mAh.

Les Galaxy Fit et Galaxy Fit e sont des traceurs de fitness qui affichent aussi les notifications de votre téléphone. Les accus ont des capacités respectives de 120 mAh et 70 mAh. La version e ne peut être rechargée sans fil.

Les trois appareils sont étanches jusqu'à 5 ATM, soit en théorie jusqu'à 50 mètres. Selon Samsung, ils conviennent ainsi parfaitement pour nager, se doucher ou faire du sport par temps de pluie, mais pas pour les plongées en grande profondeur ou pour le jet-ski.

La Watch Active sera disponible à partir du 15 mars pour 249,99 euros, le Galaxy Fit à partir de fin avril pour 99,99 euros, et le Galaxy Fit e à partir de la mi-avril pour 39,99 euros.

Galaxy Buds

Pour terminer, Samsung a aussi présenté des oreillettes sans fil baptisées Galaxy Buds. Outre la diffusion musicale, elles permettent aussi d'appeler ou, grâce à l'intégration de Bixby à commande vocale, d'envoyer des messages. Les oreillettes disposent chacune d'une batterie de 58 mAh, garantissant six heures de diffusion musicale. Mais leur boîtier même sert également de batterie supplémentaire, vous permettant de tenir le coup jusqu'à sept heures. Les oreillettes peuvent être rechargées sans fil ou via le boîtier qui se connecte via USB-C.

Les oreillettes seront disponibles à partir du 29 mars en noir, blanc et jaune pour 149,99 euros.