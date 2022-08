Les nouveaux smartphones pliables de Samsung font l'objet de 44 pour cent de pré-commandes en plus que la génération précédente, mais l'entreprise ne cite aucun véritable chiffre.

Il y a deux semaines, Samsung présentait sa nouvelle génération d'appareils pliables: les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. Dans un communiqué de presse sorti - ce n'est pas un hasard! - juste avant le début des ventes, Samsung évoque un 'incroyable engouement', du fait que ces appareils ont été commandés en Belgique à raison de 44 pour cent en plus que ceux de 2021.

Mais le terme 'incroyable' peut être interprété très littéralement, car Samsung ne révèle pas combien de ces appareils ont été précommandés. Cela peut être aussi bien dix que dix mille! Samsung avait agi de la même manière l'année dernière, lorsqu'elle revendiqua avoir vendu 5,3 fois plus de smartphones pliables qu'en 2020, mais en raison d'un manque de chiffres concrets, nous avions seulement appris que... 53 appareils au moins avaient été vendus.

Samsung ajoute que soixante pour cent de ces préventes concernent le Z Flip4 qui, au prix de 1.099 euros, est l'appareil le plus économique des deux. Le Galaxy Z Fold4 représente donc les quarante pour cent restants.

On ignore donc combien de téléphones portables ont été précisément vendus. La seule donnée qui soit plus ou moins concrète, c'est qu'en 2021, quasiment dix millions d'exemplaires avaient été écoulés au niveau mondial. Cette quantité avait été à l'époque mentionnée par TM Roh, directeur de l'activité MX de Samsung, sans préciser les nombres spécifiques pour l'Europe ou la Belgique.

Il y a deux semaines, Samsung présentait sa nouvelle génération d'appareils pliables: les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. Dans un communiqué de presse sorti - ce n'est pas un hasard! - juste avant le début des ventes, Samsung évoque un 'incroyable engouement', du fait que ces appareils ont été commandés en Belgique à raison de 44 pour cent en plus que ceux de 2021.Mais le terme 'incroyable' peut être interprété très littéralement, car Samsung ne révèle pas combien de ces appareils ont été précommandés. Cela peut être aussi bien dix que dix mille! Samsung avait agi de la même manière l'année dernière, lorsqu'elle revendiqua avoir vendu 5,3 fois plus de smartphones pliables qu'en 2020, mais en raison d'un manque de chiffres concrets, nous avions seulement appris que... 53 appareils au moins avaient été vendus.Samsung ajoute que soixante pour cent de ces préventes concernent le Z Flip4 qui, au prix de 1.099 euros, est l'appareil le plus économique des deux. Le Galaxy Z Fold4 représente donc les quarante pour cent restants.On ignore donc combien de téléphones portables ont été précisément vendus. La seule donnée qui soit plus ou moins concrète, c'est qu'en 2021, quasiment dix millions d'exemplaires avaient été écoulés au niveau mondial. Cette quantité avait été à l'époque mentionnée par TM Roh, directeur de l'activité MX de Samsung, sans préciser les nombres spécifiques pour l'Europe ou la Belgique.