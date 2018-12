Samsung lancera l'année prochaine un smartphone 5G sur le marché

On ne sait pas encore de quel smartphone il s'agira précisément. L'agence de presse Bloomberg avait annoncé précédemment que Samsung et Verizon négociaient à propos du lancement du Galaxy S10, planifié pour le mois de février prochain. A présent, le duo indique dans un communiqué de presse qu'il présentera cette semaine au Qualcomm Snapdragon Technology Summit organisé à Hawaï un proof of concept du modem Snapdragon X50 5G NR et des modules d'antenne. Cette technologie, il entend l'intégrer à un téléphone qui devrait sortir sur le marché durant le premier semestre de l'année prochaine.

Précédemment déjà, OnePlus avait aussi annoncé vouloir lancer un premier smartphone 5G sur le marché au printemps 2019. En outre, les fabricants chinois Oppo et Huawei préparent eux également des smartphones 5G.

Pas encore d'iPhone 5G en 2019

Pour sa part, le grand concurrent Apple attendra 2020 pour sortir des iPhone 5G, selon l'agence de presse Bloomberg. Lors de l'arrivée de la 3G et de la 4G, le géant américain avait aussi choisi d'attendre un an de plus, parce qu'il s'attendait à ce que la concurrence connaisse toutes sortes de 'maladies de jeunesse' au cours de la première année.

La 5G succèdera à la 4G, la forme la plus rapide de l'internet mobile existant aujourd'hui. Elle devrait être non seulement plus rapide, mais autoriserait aussi davantage de connexions. Elle devrait ainsi ouvrir la... route aux voitures autonomes et à l'internet des objets (internet of things).