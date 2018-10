OnePlus veut lancer le premier smartphone 5G sur le marché

Le géant des puces Qualcomm et le fabricant de smartphones OnePlus collaborent étroitement depuis l'année dernière dans le domaine de la recherche sur le matériel 5G et l'architecture de réseau. En août, la division recherche de OnePlus a réussi à réaliser une connexion 5G dans le laboratoire de Qualcomm aux Etats-Unis.

"Comme OnePlus est un précurseur dans les domaines de la technologie et de l'innovation, nous voulons continuer de lever les barrières et être les premiers à lancer sur le marché un téléphone qui supporte la 5G", a déclaré Carl Pei lors du congrès de Qualcomm à Hong Kong.

'Le premier smartphone 5G sur le marché au printemps de 2019'

Il est évident que les autres fabricants visent aussi cette primeur. Cet été, Qualcomm a rendu ses antennes mmWave disponibles pour tous ses partenaires en matière de smartphones (dont LG, Motorola, Oppo, Sony, Vivo et Xiaomi). Ces antennes mmWave sont nécessaires pour la 5G, mais étaient encore trop grandes pour être intégrées à un smartphone. Hier, Qualcomm a annoncé qu'elle était parvenue à rendre ces antennes un quart plus petites. Lors de la conférence 5G, le président de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré qu'il s'attendait à voir arriver sur le marché plusieurs produits-phares compatibles 5G au printemps de 2019 et juste avant les vacances d'été.

Selon l'analyste de marché Digitimes, cela ne signifie cependant pas que ces smartphones 5G connaîtront immédiatement le succès l'année prochaine: il table en effet sur un million d'exemplaires vendus seulement dans le courant de 2019.

Les opérateurs télécoms belges ne commenceront eux non plus à déployer un réseau 5G qu'à partir de 2020. Aujourd'hui même, ils se sont mis d'accord avec la Région Bruxelles Capitale à propos d'un assouplissement des normes de rayonnement, une nécessité pour la 5G à Bruxelles.