En préambule au selon électronique CES, Samsung annonce entre autres un Gaming Hub pour ses TV intelligentes.

Une série de TV intelligentes de Samsung, qui sortiront cette année, seront équipées d'un Gaming Hub, un élément spécifique du Smart Hub existant, axé sur les services de diffusion de jeux. En préliminaire du salon électronique CES, Samsung présente des avant-premières de ses adaptations tant logicielles que matérielles.

La plus singulière est peut-être le Gaming Hub. Ce dernier offrira notamment un support pour Google Stadia et GeForce Now, afin que l'utilisateur puisse faire tourner des jeux et y jouer au moyen de sa TV intelligente et avec un peu d'aide du nuage. Les applis de jeu sont en premier lieu prévues pour les nouveaux modèles de TV qui sortiront sur le marché en 2022. Mais le support sera ensuite étendu aussi aux modèles existants. De plus, Tizen OS, le système d'exploitation des TV intelligentes de Samsung, a été rafraîchi et est caractérisé par une nouvelle présentation et un focus amplifié sur les services de streaming.

De plus et comme ce sera apparemment une tendance en 2022, Samsung se lance aussi dans les NFT (jetons non-fongibles ou non-interchangeables). L'entreprise est ainsi le premier grand fabricant de TV à produire une plate-forme faisant la part belle aux NFT.

Côté hardware, Samsung annonce des améliorations incrémentielles sur ses modèles de l'année dernière. Les TV 4K et 8K Mini LED notamment subiront de petites adaptations au niveau du rétro-éclairage et de l'audio. Il y aura aussi un Eco Remote, une télécommande apparemment respectueuse de l'environnement.

