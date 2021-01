L'anversoise RoboRana, spécialisée dans le domaine de l'Intelligent Process Automation, s'associe avec la firme AI Humain. En tant que composantes de De Cronos Groep, les deux entreprises miseront sur l'optimalisation des processus professionnels sur une base technologique.

Ce partenariat représente une nouvelle étape dans le trajet de croissance de RoboRana, qui a ces derniers mois salué l'arrivée de neuf nouveaux collaborateurs. La connaissance AI d'Humain est entre autres complémentaire de la gamme de RoboRana en matière de technologie d'automatisation sur le plan de la Robotic Process Automation (RPA) et du Business Process Management (BPM). Alors qu'Humain se chargera du volet stratégique des implémentations AI, RoboRana aura la responsabilité de l'aspect technique, apprend-on.

Approche 'flywheel'

Humain propose des ateliers et coache des organisations et leurs collaborateurs en vue d'évoluer au moyen de l'intelligence artificielle. Le managing partner Tom Husson croit que cette innovation numérique ira plus loin que la simple implémentation technologique. 'Ce processus est une combinaison de business cases, du personnel et des mentalités adéquats à l'endroit voulu. A cet égard, RoboRana nous complètera incroyablement bien', déclare-t-il.

RoboRana et Humain appliqueront ce qu'on appelle une approche 'flywheel' pour créer cette progression évolutive pas à pas au sein des entreprises. Humain aidera d'abord les clients à définir une vision partagée de l'intégration de la technologie telle l'AI et le RPA. Ensuite, RoboRana examinera les possibilités en vue de mettre en oeuvre les premières automatisations de processus.

Ces derniers mois, neuf nouveaux collaborateurs ont rejoint l'équipe de RoboRana, dont des Low Code Process Engineers, des (Intelligent) Automation Engineers et un Senior RPA Engineer. Le personnel de la jeune pousse anversoise compte désormais 42 collaborateurs.

