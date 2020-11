La Raspberry Pi Foundation a sorti un nouveau modèle: le Raspberry Pi 400. Sa particularité est que l'ensemble de l'ordinateur est incorporé au clavier.

Les mini-ordinateurs de Raspberry Pi sont surtout connus pour leur compacité et leur prix réduit, ce qui en fait des appareils idéaux pour permettre aux enfants d'apprendre à programmer, ou pour toutes sortes de projets d'hobbyistes pour lesquels un PC à puissance de calcul limitée suffit.

Les spécifications du Pi 400 sont en grande partie identiques à celles du Raspberry Pi 4 lancé l'année dernière: 4 Go de RAM et processeur ARM Cortex-A72 quadri-coeur à 1,8 GHz. C'est quatre fois plus rapide que les 1,5 GHz du Raspberry Pi de base. Bluetooth et wifi sont bien présents à bord.

Raspberry Pi 400 © Raspberry Pi Foundation

A l'arrière du clavier, on trouve un port ethernet, trois ports USB-A (dont deux de type USB 3.0), USB-C pour l'alimentation en courant, un connecteur pour carte microSD, un GPIO Header à 40 broches pour un éventuel appareil périphérique, ainsi que deux connecteurs micro HDMI pour écrans. Si un seul écran est connecté, l'ordinateur peut reproduire la vidéo en 4K.

Raspberry Pi 400 © Raspberry Pi Foundation

Le clavier se décline en versions anglaise, italienne, allemande, espagnole et française (Azerty). A terme, l'organisation entend ajouter d'autres langues encore comme le norvégien, le danois, le portugais et le suédois.

La Raspberry Pi Foundation ne cite elle-même aucun prix indicatif, mais renvoie aux vendeurs locaux. On y apprend par exemple que l'appareil sera vendu en Belgique à un prix oscillant entre 100 et 120 euros, y compris une carte microSD, une souris, des câbles d'alimentation et d'écran, ainsi que le mode d'emploi. Selon la fondation, il se pourrait aussi que seul le clavier soit vendu à 70 dollars, mais cette offre n'existe actuellement pas encore dans un magasin web local.

Raspberry Pi 400 © Raspberry Pi Foundation

