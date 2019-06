Un nouveau modèle du mini-ordinateur bon marché Raspberry Pi est annoncé. Il pourra commander deux écrans, intégrera un processeur plus puissant et pourra être équipé en option de plus de RAM.

Le Raspberry Pi model B sera disponible immédiatement. La Raspberry Pi Foundation annonce que l'appareil sera produit au moins jusqu'en janvier 2026. L'appareil est également compatible avec les Raspberry Pi précédents: cela signifie que tout ce qui tourne sur le modèle actuel, doit aussi fonctionner sur les versions antérieures.

Le nouveau modèle intègre un Cortex-A72, à savoir un 'system-on-a-chip' ARMv8 de 64 bits quadri-coeur cadencé à 1,5 GHz. Tout comme les modèles précédents, il est fourni d'origine avec 1 giga-octet de RAM, mais pour la première fois, vous pourrez aussi opter pour 2 ou 4 Go de RAM. La mémoire devrait aussi être plus rapide, parce qu'il s'agit cette fois d'une RAM de type LPDDR4 au lieu de LPDDR2.

Connectivité

Tout comme ses prédécesseurs, le nouveau Raspberry Pi 4 dispose du wifi (2,4 GHz et 5 GHz) et d'un connecteur ethernet gigabit.

A signaler en outre la présence de deux ports USB 3.0 et de deux ports USB 2.0, ainsi que d'un connecteur USB-C, qui fournit aussi le courant à l'appareil. On y trouve évidemment encore le bus GPIO à 40 broches pour le branchement d'autres éléments, tout comme le connecteur pour carte de mémoire microSD. Le modèle supporte désormais aussi Bluetooth 5.0 au lieu de 4.2.

Le port HDMI est à présent remplacé par deux micro-HDMI. Les concepteurs promettent ainsi que le Raspberry Pi 4 peut commander deux écrans 4K à 60 fps.

Le nouvel appareil coûte 35 dollars pour le modèle de base, 45 dollars pour la version à 2 Go de RAM, et 55 dollars pour celle à 4 Go de RAM. Chez les distributeurs belges, les prix devraient être approximativement de 38 euros (1 Go), 49 euros (2 Go) et 60 euros (4 Go).