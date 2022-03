Le géant technologique Apple effectuera ce soir son premier déballage de produits de 2022. Le thème en est 'Peek performance', mais au-delà de cela, l'entreprise s'abstient de tout commentaire. Cela n'empêche pas les amateurs d'Apple que nous sommes, d'avoir notre petite idée sur la question.

C'est ainsi qu'il serait tout doucement temps de voir sortir un successeur au (deuxième) iPhone SE qu'Apple avait sorti en avril 2020. Quand on sait que la marque à la pomme rafraîchit ses appareils haut de gamme tous les douze mois, on peut en conclure que l'actuel SE a entre-temps légèrement vieilli. En outre, il s'agit de l'un des iPhone les plus populaires dans la gamme d'Apple, ce qui est évidemment dû à son prix de base de 489 euros. En guise de comparaison, l'iPhone 13 démarre à 809 euros pour ce qu'on appelle la mini-édition de 5,4 pouces.

Les initiés s'attendent à ce que l''iPhone SE 3' reste fidèle au boîtier et au format d'écran (4,7 pouces) de son prédécesseur, qui se basait à l'époque sur l'iPhone 8. Ses principales nouveautés seront probablement la puce A15 Bionic plus performante et le support des réseaux 5G. Il est possible que l'appareil incorpore aussi une plus grande capacité de stockage: sur le modèle actuel, le choix est limité à 64 et 128 Go. Il conservera assurément sa fonction Touch ID (scanner d'empreintes digitales), alors que tous les autres iPhone sont aujourd'hui passés à Face ID, à savoir la reconnaissance faciale.

Nouvel iPad Air

Autres appareils attendus: la cinquième génération de l'iPad Air (aussi avec processeur A15 Bionic et fonctionnalité 5G, probablement en option) et à tout le moins un nouvel ordinateur Mac reposant sur la puce Apple Silicon.

Une rumeur insistante évoque le lancement par Apple d'un nouveau Mac mini haut de gamme, qui pourrait être encore plus compact que son prédécesseur. Le processeur de service pourrait être le Silicon M1 Pro ou M1 Max, ce qui permettrait à Apple de prendre avec ce modèle définitivement congé du processeur Intel. Il est également possible que le Mac mini se décline en plusieurs couleurs, comme c'est le cas pour toute dernière génération d'iMac.

Il est probable que l'événement 'Peek performance' soit aussi le théâtre du début du processeur M2 d'Apple destiné à amplifier les performances du Mac. Les connaisseurs n'excluent même pas le fait que le fabricant dévoile directement un premier ordinateur portable équipé de cette puce, à savoir un MacBook Pro de 13 pouces. Ce notebook ne devrait cependant pas faire l'objet d'un nouveau design.

L'événement Peek performance' pourra être suivi en direct ce mardi à partir de 19 heures via ce lien.

