Non ce n'est pas l'iPhone 9 ou l'iPhone SE 2, puisque le très attendu successeur du smartphone le plus abordable d'Apple s'appelle tout simplement l'iPhone SE. Mais la différence avec son prédécesseur, qui date entre-temps de quatre ans, est substantielle.

Tout comme le précédent iPhone SE, qui capitalisait sur l'iPhone 5s, cette variante n'est pas un smartphone entièrement neuf. Le SE 2020 a en effet en grande partie le design de l'iPhone 8 avec le même écran HD Retina de 4,7 pouces, mais il dispose du processeur Bionic A13 plus rapide des actuels modèles iPhone 11.

La deuxième génération de l'iPhone SE est équipée d'un capteur d'empreintes digitales. L'appareil est étanche et protégé contre les impuretés selon la norme IP67 (jusqu'à un mètre de profondeur pendant trente minutes). Selon Apple, l'écran intègre la technologie True Tone, ce qui lui permet de s'adapter automatiquement à la lumière ambiante. Le nouveau smartphone supporte aussi le matériel vidéo en Dolby Vision et ce qu'on appelle le contenu HDR10.

Apple a doté son nouvel iPhone SE d'un appareil photo grand angle de 12 MP à diaphragme de f1.8, lui permettant aussi de filmer en qualité vidéo UHD 4K. L'appareil peut en outre être rechargé sans fil et dispose de la norme rapide WiFi 6, de 4G/LTE et du dual-sim/eSIM permettant d'utiliser deux numéros de téléphone simultanément.

Le nouvel iPhone SE pourra être commandé en ligne dès le 17 avril. Il se décline en noir, blanc et ProductRed. Les prix conseillés: 489 euros pour le modèle à 64 Go de capacité de stockage, 539 euros pour celui à 128 Go, et 659 euros pour celui à 256 Go.

null © Apple

